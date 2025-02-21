Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Британии рассказал, как его вербовали - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 21.02.2025 (обновлено: 14:21 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/ubezhische-2000802622.html
Посол России в Британии рассказал, как его вербовали
Посол России в Британии рассказал, как его вербовали - РИА Новости, 21.02.2025
Посол России в Британии рассказал, как его вербовали
Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что британские журналисты предлагали ему запросить политическое убежище в стране. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:14:00+03:00
2025-02-21T14:21:00+03:00
в мире
россия
великобритания
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104378/12/1043781243_0:503:3345:2384_1920x0_80_0_0_6ef67c8f20fde9493d5becc18faf5732.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что британские журналисты предлагали ему запросить политическое убежище в стране. "Что касается (британской - ред.) прессы, у меня достаточно сейчас контактов с ними. Тут мне предлагали уйти со своего поста и запросить убежище в Британии. Здесь и такие пробросы были", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 1". Дипломат указал на то, что в Британии сохраняется установка на нанесение России стратегического поражения. Смена курса стала бы признанием ошибочности политики последних лет, и для властей объяснить это населению страны было бы непросто, отметил он.
https://ria.ru/20250205/ubezhische-1997409231.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104378/12/1043781243_0:189:3345:2697_1920x0_80_0_0_ef07897925a36c80908c4b64b55d5324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, андрей келин
В мире, Россия, Великобритания, Андрей Келин
Посол России в Британии рассказал, как его вербовали

Посол Келин: британские журналисты предлагали мне запросить политическое убежище

© AP Photo / Ronald ZakПосол РФ в Великобритании Андрей Келин
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что британские журналисты предлагали ему запросить политическое убежище в стране.
«
"Что касается (британской - ред.) прессы, у меня достаточно сейчас контактов с ними. Тут мне предлагали уйти со своего поста и запросить убежище в Британии. Здесь и такие пробросы были", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 1".
Дипломат указал на то, что в Британии сохраняется установка на нанесение России стратегического поражения. Смена курса стала бы признанием ошибочности политики последних лет, и для властей объяснить это населению страны было бы непросто, отметил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка скоро запросит убежище в России
5 февраля, 02:05
 
В миреРоссияВеликобританияАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала