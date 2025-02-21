https://ria.ru/20250221/ubezhische-2000802622.html

Посол России в Британии рассказал, как его вербовали

Посол России в Британии рассказал, как его вербовали - РИА Новости, 21.02.2025

Посол России в Британии рассказал, как его вербовали

Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что британские журналисты предлагали ему запросить политическое убежище в стране. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:14:00+03:00

2025-02-21T14:14:00+03:00

2025-02-21T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что британские журналисты предлагали ему запросить политическое убежище в стране. "Что касается (британской - ред.) прессы, у меня достаточно сейчас контактов с ними. Тут мне предлагали уйти со своего поста и запросить убежище в Британии. Здесь и такие пробросы были", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 1". Дипломат указал на то, что в Британии сохраняется установка на нанесение России стратегического поражения. Смена курса стала бы признанием ошибочности политики последних лет, и для властей объяснить это населению страны было бы непросто, отметил он.

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в мире, россия, великобритания, андрей келин