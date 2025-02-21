Премьер Польши выступил с тремя дерзким призывами по конфликту на Украине
Премьер Польши Туск назвал три варианта действий для ЕС по конфликту на Украине
© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск запаниковал после переговоров России и США без участия Европы и потребовал в соцсети X начать действовать в конфликте на Украине.
"1. Давайте профинансируем нашу помощь Украине за счет замороженных российских активов. 2. Давайте усилим воздушную охрану, защиту Балтии и границ ЕС с Россией. 3. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас!" — написал он.
"1. Давайте профинансируем нашу помощь Украине за счет замороженных российских активов. 2. Давайте усилим воздушную охрану, защиту Балтии и границ ЕС с Россией. 3. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас!" — написал он.
Накануне Туск заявил, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада со всеми вытекающими последствиями.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены.
По его словам, весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены.
По его словам, весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией.