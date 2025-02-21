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Премьер Польши выступил с тремя дерзким призывами по конфликту на Украине - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 21.02.2025 (обновлено: 13:30 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/tusk-2000713357.html
Премьер Польши выступил с тремя дерзким призывами по конфликту на Украине
Премьер Польши выступил с тремя дерзким призывами по конфликту на Украине - РИА Новости, 21.02.2025
Премьер Польши выступил с тремя дерзким призывами по конфликту на Украине
1. Давайте профинансируем нашу помощь Украине за счет замороженных российских активов. 2. Давайте усилим воздушную охрану, защиту Балтии и границ ЕС с Россией... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:45:00+03:00
2025-02-21T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд туск
евросоюз
россия
польша
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск запаниковал после переговоров России и США без участия Европы и потребовал в соцсети X начать действовать в конфликте на Украине. "1. Давайте профинансируем нашу помощь Украине за счет замороженных российских активов. 2. Давайте усилим воздушную охрану, защиту Балтии и границ ЕС с Россией. 3. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас!" — написал он. Накануне Туск заявил, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада со всеми вытекающими последствиями. Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены. По его словам, весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией.
https://ria.ru/20250221/makron-2000709889.html
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в мире, украина, дональд туск, евросоюз, россия, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Туск, Евросоюз, Россия, Польша
Премьер Польши выступил с тремя дерзким призывами по конфликту на Украине

Премьер Польши Туск назвал три варианта действий для ЕС по конфликту на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск запаниковал после переговоров России и США без участия Европы и потребовал в соцсети X начать действовать в конфликте на Украине.

"1. Давайте профинансируем нашу помощь Украине за счет замороженных российских активов. 2. Давайте усилим воздушную охрану, защиту Балтии и границ ЕС с Россией. 3. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас!" — написал он.
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Накануне Туск заявил, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада со всеми вытекающими последствиями.

Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены.

По его словам, весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией.
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