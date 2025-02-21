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Часть ставки по кредитам возместят нижегородским инвестпроектам в туризме - РИА Новости, 21.02.2025
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Нижегородская область
 
12:09 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/turizm-2000754647.html
Часть ставки по кредитам возместят нижегородским инвестпроектам в туризме
Часть ставки по кредитам возместят нижегородским инвестпроектам в туризме - РИА Новости, 21.02.2025
Часть ставки по кредитам возместят нижегородским инвестпроектам в туризме
Конкурсный отбор инвестиционных проектов, нацеленных на развитие туристической инфраструктуры, стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:09:00+03:00
2025-02-21T12:09:00+03:00
нижегородская область
россия
глеб никитин
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Конкурсный отбор инвестиционных проектов, нацеленных на развитие туристической инфраструктуры, стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, предприниматели смогут получить субсидии из регионального бюджета на возмещение части процентной ставки по заключенным кредитным договорам, при этом максимальный процент возмещения не сможет превысить ключевую ставку ЦБ РФ. "Развивая туристическую отрасль, мы увеличиваем приток инвестиций, улучшаем городскую среду, создаем новые рабочие места. У Нижегородской области есть опыт поддержки предпринимателей, создающих новые объекты туристической инфраструктуры. За последние два года из бюджета региона мы направили почти 19 миллионов рублей на софинансирование федеральных субсидий по линии Минэкономразвития РФ для строительства глэмпингов. В 2025 году запускаем и собственную меру поддержки. Готовы возместить инвесторам, создающим новые средства размещения, часть процентной ставки по кредитованию. На эти цели заложили 80 миллионов рублей в бюджете текущего года", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Как сообщили в министерстве туризма и промыслов региона, мера поддержки предусмотрена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Нижегородской области. В рамках отбора планируют поддержать проекты создания гостиниц категории "три звезды" и выше с номерным фондом от 25 до 119 номеров включительно. Возмещение части процентной ставки предусмотрено и для проектов создания гостиниц, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, с номерным фондом до 119 номеров включительно. На участие в отборе также могут быть заявлены проекты по созданию гостиниц в объектах исторической среды с аналогичным номерным фондом. Еще одна возможность для получения меры поддержки – создание модульных некапитальных средств размещения с номерным фондом от 25 до 119 номеров включительно. Кроме того, на региональную поддержку могут рассчитывать инвесторы, создающие парки развлечений, аквапарки и горнолыжные комплексы с номерным фондом от 50 до 119 номеров включительно. Как рассказал первый заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Александр Захарычев, региональная субсидия покроет часть той суммы, которая составит переплату процентов по кредиту для инвестора. Предельные значения субсидий варьируются в зависимости от категории инвестиционного проекта. Так, для проектов гостиниц категории не менее чем "три звезды", модульных некапитальных средств размещения, а также проектов парков развлечений, аквапарков и горнолыжных комплексов минимальная процентная ставка по кредиту, подлежащая уплате участником отбора, составляет 6 процентов. Для проектов гостиниц, расположенных в объектах исторической среды, минимальная процентная ставка, подлежащая обязательной уплате, составляет 3 процента. "В свою очередь для инвесторов, создающих средства размещения в зданиях, являющихся объектами культурного наследия или выявленными объектами культурного наследия, минимальная процентная ставка, подлежащая уплате, не установлена. Во всех случаях, вне зависимости от категории проекта, максимальный процент возмещения не сможет превысить ключевую ставку ЦБ РФ", – подчеркнул он. Заявки на участие в отборе принимаются региональным министерством туризма и промыслов до 19 марта включительно.
https://ria.ru/20250219/delegatsiya-2000418336.html
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россия, глеб никитин, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Часть ставки по кредитам возместят нижегородским инвестпроектам в туризме

В Нижегородской области возместят часть ставок по кредитам в сфере туризма

© Фото : Правительство Нижегородской областиЧасть ставки по кредитам возместят нижегородским инвестпроектам в туризме
Часть ставки по кредитам возместят нижегородским инвестпроектам в туризме - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Правительство Нижегородской области
Часть ставки по кредитам возместят нижегородским инвестпроектам в туризме
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Конкурсный отбор инвестиционных проектов, нацеленных на развитие туристической инфраструктуры, стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, предприниматели смогут получить субсидии из регионального бюджета на возмещение части процентной ставки по заключенным кредитным договорам, при этом максимальный процент возмещения не сможет превысить ключевую ставку ЦБ РФ.
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"Развивая туристическую отрасль, мы увеличиваем приток инвестиций, улучшаем городскую среду, создаем новые рабочие места. У Нижегородской области есть опыт поддержки предпринимателей, создающих новые объекты туристической инфраструктуры. За последние два года из бюджета региона мы направили почти 19 миллионов рублей на софинансирование федеральных субсидий по линии Минэкономразвития РФ для строительства глэмпингов. В 2025 году запускаем и собственную меру поддержки. Готовы возместить инвесторам, создающим новые средства размещения, часть процентной ставки по кредитованию. На эти цели заложили 80 миллионов рублей в бюджете текущего года", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как сообщили в министерстве туризма и промыслов региона, мера поддержки предусмотрена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Нижегородской области. В рамках отбора планируют поддержать проекты создания гостиниц категории "три звезды" и выше с номерным фондом от 25 до 119 номеров включительно.
Возмещение части процентной ставки предусмотрено и для проектов создания гостиниц, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, с номерным фондом до 119 номеров включительно. На участие в отборе также могут быть заявлены проекты по созданию гостиниц в объектах исторической среды с аналогичным номерным фондом.
Еще одна возможность для получения меры поддержки – создание модульных некапитальных средств размещения с номерным фондом от 25 до 119 номеров включительно. Кроме того, на региональную поддержку могут рассчитывать инвесторы, создающие парки развлечений, аквапарки и горнолыжные комплексы с номерным фондом от 50 до 119 номеров включительно.
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Как рассказал первый заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Александр Захарычев, региональная субсидия покроет часть той суммы, которая составит переплату процентов по кредиту для инвестора. Предельные значения субсидий варьируются в зависимости от категории инвестиционного проекта. Так, для проектов гостиниц категории не менее чем "три звезды", модульных некапитальных средств размещения, а также проектов парков развлечений, аквапарков и горнолыжных комплексов минимальная процентная ставка по кредиту, подлежащая уплате участником отбора, составляет 6 процентов. Для проектов гостиниц, расположенных в объектах исторической среды, минимальная процентная ставка, подлежащая обязательной уплате, составляет 3 процента.
"В свою очередь для инвесторов, создающих средства размещения в зданиях, являющихся объектами культурного наследия или выявленными объектами культурного наследия, минимальная процентная ставка, подлежащая уплате, не установлена. Во всех случаях, вне зависимости от категории проекта, максимальный процент возмещения не сможет превысить ключевую ставку ЦБ РФ", – подчеркнул он.
Заявки на участие в отборе принимаются региональным министерством туризма и промыслов до 19 марта включительно.
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