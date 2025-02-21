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Цены на какао-бобы в мире упали на тысячу долларов за день - РИА Новости, 21.02.2025
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19:30 21.02.2025
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Цены на какао-бобы в мире упали на тысячу долларов за день
Цены на какао-бобы в мире упали на тысячу долларов за день - РИА Новости, 21.02.2025
Цены на какао-бобы в мире упали на тысячу долларов за день
Биржевые цены на какао-бобы в пятницу теряют 10% стоимости и сократились уже на одну тысячу долларов за сутки, до 9 тысяч долларов за тонну, следует из данных... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:30:00+03:00
2025-02-21T19:30:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Биржевые цены на какао-бобы в пятницу теряют 10% стоимости и сократились уже на одну тысячу долларов за сутки, до 9 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 18.23 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 9,94%, до 9 074 долларов за тонну, что примерно на тысячу долларов меньше уровня прошлого закрытия в 10 075 долларов. Последний раз сравнительно сильное падение фьючерсы на какао-бобы пережили в конце декабря 2024 года: 26 и 27 декабря снижение цен на это сырье составило по 1 тысяче долларов в день. Однако уже 30 декабря потери были в основном отыграны.
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цены на нефть, в мире
Цены на нефть, В мире
Цены на какао-бобы в мире упали на тысячу долларов за день

Биржевые цены на какао-бобы сократились на одну тысячу долларов за сутки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкКакао-бобы и какао-крупка
Какао-бобы и какао-крупка - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Какао-бобы и какао-крупка . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Биржевые цены на какао-бобы в пятницу теряют 10% стоимости и сократились уже на одну тысячу долларов за сутки, до 9 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 18.23 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы падала на 9,94%, до 9 074 долларов за тонну, что примерно на тысячу долларов меньше уровня прошлого закрытия в 10 075 долларов.
Последний раз сравнительно сильное падение фьючерсы на какао-бобы пережили в конце декабря 2024 года: 26 и 27 декабря снижение цен на это сырье составило по 1 тысяче долларов в день. Однако уже 30 декабря потери были в основном отыграны.
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