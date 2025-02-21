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Трамп заменил знаменитый стол в Овальном кабинете, пишет NYP - РИА Новости, 21.02.2025
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12:31 21.02.2025 (обновлено: 13:09 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/trump-2000759822.html
Трамп заменил знаменитый стол в Овальном кабинете, пишет NYP
Трамп заменил знаменитый стол в Овальном кабинете, пишет NYP - РИА Новости, 21.02.2025
Трамп заменил знаменитый стол в Овальном кабинете, пишет NYP
Президент США Дональд Трамп заменил знаменитый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын американского предпринимателя Илона Маска,... РИА Новости, 21.02.2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заменил знаменитый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын американского предпринимателя Илона Маска, вероятно, вытер об него сопли, пишет газета New York Post. "Трамп заменил стол Resolute в Овальном кабинете через несколько дней после того, как сын Илона Маска.., похоже, вытер об него сопли", - пишет издание. По данным газеты, Resolute был подарен США королевой Великобритании Викторией в 1880 году. В Овальный кабинет стол поставили в 1961 году. Как отмечает издание, за ним сидели бывшие президенты США Джон Ф. Кеннеди, Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден. New York Post также подчеркивает, что Трамп известен своей боязнью микробов. Сам президент США в социальной сети Truth Social сообщил, что Resolute был временно заменен, заявив, что стол "слегка реставрируют".
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в мире, сша, великобритания, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп заменил знаменитый стол в Овальном кабинете, пишет NYP

NYP: Трамп заменил стол Resolute после того, как сын Маска вытер об него сопли

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и сын Илона Маска в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и сын Илона Маска в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и сын Илона Маска в Овальном кабинете Белого дома
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заменил знаменитый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын американского предпринимателя Илона Маска, вероятно, вытер об него сопли, пишет газета New York Post.
«
"Трамп заменил стол Resolute в Овальном кабинете через несколько дней после того, как сын Илона Маска.., похоже, вытер об него сопли", - пишет издание.
По данным газеты, Resolute был подарен США королевой Великобритании Викторией в 1880 году. В Овальный кабинет стол поставили в 1961 году. Как отмечает издание, за ним сидели бывшие президенты США Джон Ф. Кеннеди, Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден.
New York Post также подчеркивает, что Трамп известен своей боязнью микробов.
Сам президент США в социальной сети Truth Social сообщил, что Resolute был временно заменен, заявив, что стол "слегка реставрируют".
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