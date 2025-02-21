https://ria.ru/20250221/trump-2000759822.html

Трамп заменил знаменитый стол в Овальном кабинете, пишет NYP

Трамп заменил знаменитый стол в Овальном кабинете, пишет NYP - РИА Новости, 21.02.2025

Трамп заменил знаменитый стол в Овальном кабинете, пишет NYP

Президент США Дональд Трамп заменил знаменитый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын американского предпринимателя Илона Маска,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:31:00+03:00

2025-02-21T12:31:00+03:00

2025-02-21T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заменил знаменитый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын американского предпринимателя Илона Маска, вероятно, вытер об него сопли, пишет газета New York Post. "Трамп заменил стол Resolute в Овальном кабинете через несколько дней после того, как сын Илона Маска.., похоже, вытер об него сопли", - пишет издание. По данным газеты, Resolute был подарен США королевой Великобритании Викторией в 1880 году. В Овальный кабинет стол поставили в 1961 году. Как отмечает издание, за ним сидели бывшие президенты США Джон Ф. Кеннеди, Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден. New York Post также подчеркивает, что Трамп известен своей боязнью микробов. Сам президент США в социальной сети Truth Social сообщил, что Resolute был временно заменен, заявив, что стол "слегка реставрируют".

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, великобритания, дональд трамп, илон маск