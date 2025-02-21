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Трамп потребовал смертную казнь для наркодилеров - РИА Новости, 21.02.2025
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22:54 21.02.2025 (обновлено: 23:10 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/tramp-2000928643.html
Трамп потребовал смертную казнь для наркодилеров
Трамп потребовал смертную казнь для наркодилеров - РИА Новости, 21.02.2025
Трамп потребовал смертную казнь для наркодилеров
Президент США Дональд Трамп предложил губернаторам принять на уровне штатов законы о смертной казни для лиц, осужденных по делам о незаконном обороте... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:54:00+03:00
2025-02-21T23:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил губернаторам принять на уровне штатов законы о смертной казни для лиц, осужденных по делам о незаконном обороте наркотиков. "Думаю, на уровне штатов вы можете это сделать - смертная казнь для наркодиллеров. Но делайте это только если хотите избавиться от наркотиков", - сказал Трамп на рабочей встрече с форумом губернаторов. Ранее Трамп отменил мораторий на смертную казнь по уголовным делам федерального обвинения, который приняла прошлая демократическая администрация. Кроме этого, высшая мера наказания применяется в 27 штатах, прокурор может требовать ее по делам о насильственных преступлениях и другим тяжким составам. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал решить проблему распространения в США опасного синтетического опиоида фентанил, около 100 тысяч человек в год умирают от передозировок только этим наркотиком. Среди жертв распространения запрещенных веществ есть и известные личности. Кроме того, наркобизнес связан со многими другими видами преступной активности и нелегальной миграцией.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп потребовал смертную казнь для наркодилеров

Трамп предложил губернаторам принять законы о смертной казни для наркодилеров

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил губернаторам принять на уровне штатов законы о смертной казни для лиц, осужденных по делам о незаконном обороте наркотиков.
«
"Думаю, на уровне штатов вы можете это сделать - смертная казнь для наркодиллеров. Но делайте это только если хотите избавиться от наркотиков", - сказал Трамп на рабочей встрече с форумом губернаторов.
Ранее Трамп отменил мораторий на смертную казнь по уголовным делам федерального обвинения, который приняла прошлая демократическая администрация. Кроме этого, высшая мера наказания применяется в 27 штатах, прокурор может требовать ее по делам о насильственных преступлениях и другим тяжким составам. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал решить проблему распространения в США опасного синтетического опиоида фентанил, около 100 тысяч человек в год умирают от передозировок только этим наркотиком. Среди жертв распространения запрещенных веществ есть и известные личности. Кроме того, наркобизнес связан со многими другими видами преступной активности и нелегальной миграцией.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Трамп решил дать бой наркотикам с помощью "ужасающей" рекламы
Вчера, 22:34
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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