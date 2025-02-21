https://ria.ru/20250221/tramp-2000928643.html

Трамп потребовал смертную казнь для наркодилеров

Трамп потребовал смертную казнь для наркодилеров - РИА Новости, 21.02.2025

Трамп потребовал смертную казнь для наркодилеров

Президент США Дональд Трамп предложил губернаторам принять на уровне штатов законы о смертной казни для лиц, осужденных по делам о незаконном обороте... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T22:54:00+03:00

2025-02-21T22:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил губернаторам принять на уровне штатов законы о смертной казни для лиц, осужденных по делам о незаконном обороте наркотиков. "Думаю, на уровне штатов вы можете это сделать - смертная казнь для наркодиллеров. Но делайте это только если хотите избавиться от наркотиков", - сказал Трамп на рабочей встрече с форумом губернаторов. Ранее Трамп отменил мораторий на смертную казнь по уголовным делам федерального обвинения, который приняла прошлая демократическая администрация. Кроме этого, высшая мера наказания применяется в 27 штатах, прокурор может требовать ее по делам о насильственных преступлениях и другим тяжким составам. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал решить проблему распространения в США опасного синтетического опиоида фентанил, около 100 тысяч человек в год умирают от передозировок только этим наркотиком. Среди жертв распространения запрещенных веществ есть и известные личности. Кроме того, наркобизнес связан со многими другими видами преступной активности и нелегальной миграцией.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000926943.html

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в мире, сша, дональд трамп