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В США раскрыли, что Трамп на самом деле думает о России
В США раскрыли, что Трамп на самом деле думает о России - РИА Новости, 21.02.2025
В США раскрыли, что Трамп на самом деле думает о России
Президент США Дональд Трамп осознает, что Россия победила в конфликте на Украине, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:50:00+03:00
2025-02-21T22:50:00+03:00
2025-02-21T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осознает, что Россия победила в конфликте на Украине, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он написал в социальной сети X."Президент Трамп — реалист. Я думаю, он понимает, что русские победили, их дело с самого начала было справедливым, и они заслуживают уверенности в своей будущей безопасности. Нам нужна по-настоящему нейтральная Украина. С Зеленским это не сработает", — говорится в публикации.Как ранее отмечал американский лидер в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, Украина не могла выиграть конфликт с Россией, однако втянула в него США.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств, и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000903001.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, США
В США раскрыли, что Трамп на самом деле думает о России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Трамп понимает, что Россия победила в СВО