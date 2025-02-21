https://ria.ru/20250221/tramp-2000926943.html

Трамп решил дать бой наркотикам с помощью "ужасающей" рекламы

Трамп решил дать бой наркотикам с помощью "ужасающей" рекламы - РИА Новости, 21.02.2025

Трамп решил дать бой наркотикам с помощью "ужасающей" рекламы

США потратят несколько сотен миллионов долларов на рекламные ролики о вреде наркотиков, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T22:34:00+03:00

2025-02-21T22:34:00+03:00

2025-02-21T22:34:00+03:00

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. США потратят несколько сотен миллионов долларов на рекламные ролики о вреде наркотиков, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы собираемся потратить около 100 миллионов, может быть, 200 миллионов на рекламу, в которой говорится, что когда вы принимаете определенные наркотики, например, фентанил и т.д., это разрушает вашу кожу, разрушает ваши зубы, разрушает ваш мозг, разрушает все. Действительно ужасные рекламные ролики", – заверил президент США, выступая в Белом доме, кадры транслировали СМИ. По убеждению Трампа, просмотр такой рекламы напрочь убивает желание употреблять наркотики, особенно среди детей.

https://ria.ru/20250214/ssha-1999271360.html

сша

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в мире, сша, дональд трамп