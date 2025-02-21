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Трамп решил дать бой наркотикам с помощью "ужасающей" рекламы
Трамп решил дать бой наркотикам с помощью "ужасающей" рекламы - РИА Новости, 21.02.2025
Трамп решил дать бой наркотикам с помощью "ужасающей" рекламы
США потратят несколько сотен миллионов долларов на рекламные ролики о вреде наркотиков, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:34:00+03:00
2025-02-21T22:34:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. США потратят несколько сотен миллионов долларов на рекламные ролики о вреде наркотиков, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы собираемся потратить около 100 миллионов, может быть, 200 миллионов на рекламу, в которой говорится, что когда вы принимаете определенные наркотики, например, фентанил и т.д., это разрушает вашу кожу, разрушает ваши зубы, разрушает ваш мозг, разрушает все. Действительно ужасные рекламные ролики", – заверил президент США, выступая в Белом доме, кадры транслировали СМИ. По убеждению Трампа, просмотр такой рекламы напрочь убивает желание употреблять наркотики, особенно среди детей.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп решил дать бой наркотикам с помощью "ужасающей" рекламы
Трамп: США потратят сотни миллионов долларов на рекламу о вреде наркотиков