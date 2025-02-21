https://ria.ru/20250221/tramp-2000925081.html

Трамп посоветовал демократам звонить ему напрямую

Трамп посоветовал демократам звонить ему напрямую - РИА Новости, 21.02.2025

Трамп посоветовал демократам звонить ему напрямую

Президент США Дональд Трамп предложил чиновникам из оппозиционной Демократической партии звонить ему напрямую, пообещав, что поговорит с ними раньше, чем с... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T22:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил чиновникам из оппозиционной Демократической партии звонить ему напрямую, пообещав, что поговорит с ними раньше, чем с республиканцами. "Я хочу снова сказать - звоните мне в любое время, я сниму трубку. Если вы демократ, я сниму трубку в первую очередь. Если мне позвонит демократ или республиканец - я поговорю с демократом, я обещаю, ну вроде как обещаю", - сказал Трамп на рабочей встрече с форумом губернаторов. Оппоненты действующего президента в период выборов обвиняли его в расколе страны и однопартийном подходе к формированию повестки.

https://ria.ru/20250211/opros-1998543676.html

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в мире, сша, дональд трамп