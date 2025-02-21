https://ria.ru/20250221/tramp-2000917067.html
Трамп оценил переговоры с Путиным
Трамп оценил переговоры с Путиным - РИА Новости, 21.02.2025
Трамп оценил переговоры с Путиным
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прошли лучше, чем переговоры с Украиной. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:15:00+03:00
2025-02-21T21:15:00+03:00
2025-02-21T21:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прошли лучше, чем переговоры с Украиной. "У меня были очень хорошие переговоры с Путиным ... (и - ред.) не очень хорошие переговоры с Украиной", - заявил Трамп на встрече с губернаторами, его слова передает пул журналистов Белого дома. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи Путина и Трампа. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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Трамп оценил переговоры с Путиным
Трамп: переговоры с Путиным прошли лучше, чем переговоры с Украиной