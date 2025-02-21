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Трамп оценил переговоры с Путиным - РИА Новости, 21.02.2025
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21:15 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/tramp-2000917067.html
Трамп оценил переговоры с Путиным
Трамп оценил переговоры с Путиным - РИА Новости, 21.02.2025
Трамп оценил переговоры с Путиным
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прошли лучше, чем переговоры с Украиной. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:15:00+03:00
2025-02-21T21:15:00+03:00
в мире
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владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прошли лучше, чем переговоры с Украиной. "У меня были очень хорошие переговоры с Путиным ... (и - ред.) не очень хорошие переговоры с Украиной", - заявил Трамп на встрече с губернаторами, его слова передает пул журналистов Белого дома. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи Путина и Трампа. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000896226.html
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В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Трамп оценил переговоры с Путиным

Трамп: переговоры с Путиным прошли лучше, чем переговоры с Украиной

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прошли лучше, чем переговоры с Украиной.
«
"У меня были очень хорошие переговоры с Путиным ... (и - ред.) не очень хорошие переговоры с Украиной", - заявил Трамп на встрече с губернаторами, его слова передает пул журналистов Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Трамп обвинил Зеленского в плохой работе над переговорным процессом
Вчера, 19:02
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи Путина и Трампа.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Трамп заявил, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине
20 февраля, 05:46
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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