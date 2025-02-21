https://ria.ru/20250221/tramp-2000911675.html

Трамп посетит Москву 9 мая, сообщили СМИ

Трамп посетит Москву 9 мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2025

Трамп посетит Москву 9 мая, сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы, утверждает французский журнал Le Point. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T20:44:00+03:00

2025-02-21T20:44:00+03:00

2025-02-21T21:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

москва

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россия

дональд трамп

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы, утверждает французский журнал Le Point."Согласно нашим источникам, 9 мая на московских трибунах должен быть важный гость — Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным", — говорится в публикации. Двенадцатого февраля президенты России и США провели первый за несколько лет телефонный разговор, в котором Владимир Путин, в частности, пригласил американского коллегу в Москву. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это не означает, что его приглашают именно на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Кроме того, главы государств договорились оперативно провести рабочую встречу в третьей стране. Но, по словам Пескова, никакой конкретики здесь пока нет.

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