https://ria.ru/20250221/tramp-2000911675.html
Трамп посетит Москву 9 мая, сообщили СМИ
Трамп посетит Москву 9 мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
Трамп посетит Москву 9 мая, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы, утверждает французский журнал Le Point. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T20:44:00+03:00
2025-02-21T20:44:00+03:00
2025-02-21T21:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_fcd571cd0ed1096c73974160fdbe8372.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы, утверждает французский журнал Le Point."Согласно нашим источникам, 9 мая на московских трибунах должен быть важный гость — Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным", — говорится в публикации. Двенадцатого февраля президенты России и США провели первый за несколько лет телефонный разговор, в котором Владимир Путин, в частности, пригласил американского коллегу в Москву. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это не означает, что его приглашают именно на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Кроме того, главы государств договорились оперативно провести рабочую встречу в третьей стране. Но, по словам Пескова, никакой конкретики здесь пока нет.
https://ria.ru/20250216/putin-1999662082.html
москва
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_41515005024566c4b4d86e6292fe3832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, день победы. подготовка к празднику
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику
Трамп посетит Москву 9 мая, сообщили СМИ
Point: Трамп приедет в Москву на празднование 80-летия Победы