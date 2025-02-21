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Трамп посетит Москву 9 мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:44 21.02.2025 (обновлено: 21:46 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/tramp-2000911675.html
Трамп посетит Москву 9 мая, сообщили СМИ
Трамп посетит Москву 9 мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
Трамп посетит Москву 9 мая, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы, утверждает французский журнал Le Point. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T20:44:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы, утверждает французский журнал Le Point."Согласно нашим источникам, 9 мая на московских трибунах должен быть важный гость — Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным", — говорится в публикации. Двенадцатого февраля президенты России и США провели первый за несколько лет телефонный разговор, в котором Владимир Путин, в частности, пригласил американского коллегу в Москву. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это не означает, что его приглашают именно на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Кроме того, главы государств договорились оперативно провести рабочую встречу в третьей стране. Но, по словам Пескова, никакой конкретики здесь пока нет.
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Трамп посетит Москву 9 мая, сообщили СМИ

Point: Трамп приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы, утверждает французский журнал Le Point.
«
"Согласно нашим источникам, 9 мая на московских трибунах должен быть важный гость — Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным", — говорится в публикации.
Двенадцатого февраля президенты России и США провели первый за несколько лет телефонный разговор, в котором Владимир Путин, в частности, пригласил американского коллегу в Москву. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это не означает, что его приглашают именно на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, главы государств договорились оперативно провести рабочую встречу в третьей стране. Но, по словам Пескова, никакой конкретики здесь пока нет.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Песков прокомментировал возможность визита Трампа в Россию на День Победы
16 февраля, 12:39
 
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