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Трамп пообещал принять телефонный звонок от Зеленского - РИА Новости, 21.02.2025
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19:57 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/tramp-2000905043.html
Трамп пообещал принять телефонный звонок от Зеленского
Трамп пообещал принять телефонный звонок от Зеленского - РИА Новости, 21.02.2025
Трамп пообещал принять телефонный звонок от Зеленского
Президент США Дональд Трамп после того, как назвал Владимира Зеленского "диктатором", заявил, что примет телефонный звонок от него. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:57:00+03:00
2025-02-21T19:57:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после того, как назвал Владимира Зеленского "диктатором", заявил, что примет телефонный звонок от него. "Да, конечно", – ответил президент США на соответствующий вопрос в эфире Fox News Radio. В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000898067.html
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
Трамп пообещал принять телефонный звонок от Зеленского

Трамп пообещал принять звонок от Зеленского, которого называл диктатором

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после того, как назвал Владимира Зеленского "диктатором", заявил, что примет телефонный звонок от него.
"Да, конечно", – ответил президент США на соответствующий вопрос в эфире Fox News Radio.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В офисе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Уолтцем
Вчера, 19:09
В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Сийярто дал совет Зеленскому, как нужно вести себя с Трампом
Вчера, 19:55
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина
 
 
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