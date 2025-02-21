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Конфликт на Украине произошел не по вине России, заявил Трамп
Конфликт на Украине произошел не по вине России, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025
Конфликт на Украине произошел не по вине России, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью радиостанции Fox News, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:56:00+03:00
2025-02-21T19:56:00+03:00
2025-02-21T22:56:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью радиостанции Fox News, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира Зеленского и Джо Байдена."Каждый раз, когда я говорю, что это не вина России, меня всегда критикуют фейковые СМИ, но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи. Зеленский говорил неправильные вещи. На них напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо, и так делать нельзя, но Россию можно было бы легко от этого отговорить", — сказал он.По мнению Трампа, у российского руководства не было никаких причин, по которым оно хотело бы начать спецоперацию. Он снова подчеркнул, что Россию легко можно было бы отговорить, и повторил, что конфликт не должен был случиться.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, это вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, а риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно. Российские лидер не раз подчеркивал, что Москва стремится к урегулированию конфликта, но его целью должна быть не краткая передышка для перегруппировки сил и перевооружения, а долгосрочный мир, основанный на уважении законных интересов всех народов, проживающих на Украине.
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Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Конфликт на Украине произошел не по вине России, заявил Трамп
Трамп признался, что конфликт на Украине произошел не по вине России