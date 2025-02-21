https://ria.ru/20250221/tramp-2000904709.html

Конфликт на Украине произошел не по вине России, заявил Трамп

Конфликт на Украине произошел не по вине России, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025

Конфликт на Украине произошел не по вине России, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью радиостанции Fox News, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:56:00+03:00

2025-02-21T19:56:00+03:00

2025-02-21T22:56:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

джо байден

нато

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224868_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0f408b495ea8fca2cb9fbed47acd35ab.jpg

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью радиостанции Fox News, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира Зеленского и Джо Байдена."Каждый раз, когда я говорю, что это не вина России, меня всегда критикуют фейковые СМИ, но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи. Зеленский говорил неправильные вещи. На них напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо, и так делать нельзя, но Россию можно было бы легко от этого отговорить", — сказал он.По мнению Трампа, у российского руководства не было никаких причин, по которым оно хотело бы начать спецоперацию. Он снова подчеркнул, что Россию легко можно было бы отговорить, и повторил, что конфликт не должен был случиться.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, это вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, а риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно. Российские лидер не раз подчеркивал, что Москва стремится к урегулированию конфликта, но его целью должна быть не краткая передышка для перегруппировки сил и перевооружения, а долгосрочный мир, основанный на уважении законных интересов всех народов, проживающих на Украине.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000896226.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000895069.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, джо байден, нато, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире