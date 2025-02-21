https://ria.ru/20250221/tramp-2000895346.html

Трамп ясно дал понять, что его больше не волнует мнение Киева, пишут СМИ

Трамп ясно дал понять, что его больше не волнует мнение Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025

Трамп ясно дал понять, что его больше не волнует мнение Киева, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять Украине, что Вашингтон больше не волнует мнение Киева по вопросу потенциальной сделки по редкоземельным металлам,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T18:59:00+03:00

2025-02-21T18:59:00+03:00

2025-02-21T18:59:00+03:00

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киев

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дональд трамп

скотт бессент

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ясно дал понять Украине, что Вашингтон больше не волнует мнение Киева по вопросу потенциальной сделки по редкоземельным металлам, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. "Это (сделка - ред.) - сэндвич с дерьмом... Но Украине придётся его съесть, потому что Трамп ясно дал понять, что это больше не наша проблема", - заявил чиновник порталу. В пятницу портал Axios со ссылкой на знакомого с ситуацией американского чиновника также сообщил, что Трамп поручил другому министру после главы минфина Скотта Бессента представить Киеву новую сделку по ресурсам, измененный вариант направлен на сглаживание ситуации между Киевом и Вашингтоном. Трамп 19 февраля разместил в соцсети пост, в котором назвал Зеленского "имевшим скромный успех юмористом" и "диктатором". Советник президента США Майк Уолц позже пояснил, что резкую реакцию Трампа вызвал отказ Киева от сделки по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000679705.html

https://ria.ru/20250221/storonniki-2000707302.html

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в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, скотт бессент, мюнхенская конференция по безопасности