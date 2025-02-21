https://ria.ru/20250221/tramp-2000895069.html
У Зеленского нет карт в рукаве для переговоров с Россией, заявил Трамп
У Зеленского нет карт в рукаве для переговоров с Россией, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025
У Зеленского нет карт в рукаве для переговоров с Россией, заявил Трамп
У Владимира Зеленского нет "карт в рукаве" для переговоров с РФ, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:56:00+03:00
2025-02-21T18:56:00+03:00
2025-02-21T19:11:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. У Владимира Зеленского нет "карт в рукаве" для переговоров с РФ, заявил президент США Дональд Трамп."Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве", – сказал Трамп в интервью Fox News radio.
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У Зеленского нет карт в рукаве для переговоров с Россией, заявил Трамп
Трамп: у Зеленского нет карт в рукаве для переговоров с Россией