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У Зеленского нет карт в рукаве для переговоров с Россией, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025
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18:56 21.02.2025 (обновлено: 19:11 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/tramp-2000895069.html
У Зеленского нет карт в рукаве для переговоров с Россией, заявил Трамп
У Зеленского нет карт в рукаве для переговоров с Россией, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025
У Зеленского нет карт в рукаве для переговоров с Россией, заявил Трамп
У Владимира Зеленского нет "карт в рукаве" для переговоров с РФ, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:56:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. У Владимира Зеленского нет "карт в рукаве" для переговоров с РФ, заявил президент США Дональд Трамп."Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве", – сказал Трамп в интервью Fox News radio.
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
У Зеленского нет карт в рукаве для переговоров с Россией, заявил Трамп

Трамп: у Зеленского нет карт в рукаве для переговоров с Россией

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп выступает на встрече с губернаторами-республиканцами в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на встрече с губернаторами-республиканцами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп выступает на встрече с губернаторами-республиканцами в Вашингтоне
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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. У Владимира Зеленского нет "карт в рукаве" для переговоров с РФ, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве", – сказал Трамп в интервью Fox News radio.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Трамп ясно дал понять, что его больше не волнует мнение Киева, пишут СМИ
Вчера, 18:59
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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