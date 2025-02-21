https://ria.ru/20250221/tramp-2000893919.html

Трамп назвал поездку главы Минфина США в Киев напрасной

Трамп назвал поездку главы Минфина США в Киев напрасной - РИА Новости, 21.02.2025

Трамп назвал поездку главы Минфина США в Киев напрасной

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал напрасной недавнюю поездку главы минфина США Скотта Бессента в Киев для заключения сделки с Украиной по... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T18:53:00+03:00

2025-02-21T18:53:00+03:00

2025-02-21T19:20:00+03:00

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владимир зеленский

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал напрасной недавнюю поездку главы минфина США Скотта Бессента в Киев для заключения сделки с Украиной по редкоземельным минералам."Министр финансов, очень хороший парень на самом деле, поехал туда, и они даже близко не смогли приблизиться к заключению сделки. И, честно говоря, я бы хотел, чтобы он не ездил туда, не тратил бы так много времени... Когда он (Бессент - ред.) захотел заключить (сделку - ред.), он не смог снова с ним (Владимиром Зеленским - ред.) встретиться. Это была просто напрасная поездка, опасная поездка к тому же", - заявил Трамп радиостанции Fox News.Ранее Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с главой минфина США во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер отметил, что Зеленский "спал и был не доступен" во время приезда Бессента, хотя глава минфина проделал многочасовой путь до Киева на поезде для встречи с ним.

https://ria.ru/20250221/uoltts-2000896917.html

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