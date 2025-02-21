https://ria.ru/20250221/tramp-2000870149.html

Трамп поручил представить Киеву новое предложение по ресурсам

Трамп поручил представить Киеву новое предложение по ресурсам - РИА Новости, 21.02.2025

Трамп поручил представить Киеву новое предложение по ресурсам

Президент США Дональд Трамп поручил другому министру после главы минфина Скотта Бессента представить Киеву новую сделку по ресурсам, измененный вариант... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:40:00+03:00

2025-02-21T17:40:00+03:00

2025-02-21T17:47:00+03:00

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил другому министру после главы минфина Скотта Бессента представить Киеву новую сделку по ресурсам, измененный вариант направлен на сглаживание ситуации между Киевом и Вашингтоном, сообщает портал Axios со ссылкой на знакомого с ситуацией американского чиновника.США представили Киеву новую версию сделки по ресурсам в четверг вечером, украинцы и американцы обсуждали ее до утра пятницы, сообщили источники."Измененная версия соглашения направлена на "налаживание ситуации" между США и Украиной... американский министр, не Бессент, получил поручение от Трампа сделать новое предложение", - говорится в сообщении портала.Однако чиновник не сообщил, какой именно политик получил поручение американского президента.Источники при этом отмечают, что опасаются, что, если Владимир Зеленский отвергнет и эту сделку, то отношения с США станут еще хуже.Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Трамп 19 февраля разместил в соцсети пост, в котором назвал Зеленского "имевшим скромный успех юмористом" и "диктатором". Советник президента США Майк Уолц позже пояснил, что резкую реакцию Трампа вызвал отказ Киева от сделки по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000853247.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000810468.html

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дональд трамп, в мире, сша, владимир зеленский, украина