Трамп от злости на Зеленского был готов лишить Киев помощи, пишет Axios
Axios: Трамп от злости на Зеленского был готов прекратить военную помощь Киеву
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп от злости на Владимира Зеленского был готов прекратить военную помощь Киеву, пишет Axios со ссылкой на чиновников.
"Зеленский так сильно разозлил Дональда Трампа во время мирных переговоров с Россией, что Трамп был на грани того, чтобы лишить Украину американской военной поддержки", — говорится в публикации.
По данным источников, Зеленский разгневал Трампа по нескольким причинам:
- отказом от первоначального варианта сделки по украинским ресурсам;
- критикой встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде;
- обвинением главы Белого дома в том, что он находится под влиянием дезинформации.
В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
Кроме того, Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам.
Как заявил советник президента США Майкл Уолтц, Трамп разочарован тем, что Зеленский не стал вести переговоры и не согласился на ту возможность, которую ему предложили по компенсации помощи Украине. Он добавил, что оскорбительные слова из Киева в адрес главы Белого дома недопустимы.
В свою очередь, вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.