https://ria.ru/20250221/tramp-2000810468.html

Трамп от злости на Зеленского был готов лишить Киев помощи, пишет Axios

Трамп от злости на Зеленского был готов лишить Киев помощи, пишет Axios - РИА Новости, 21.02.2025

Трамп от злости на Зеленского был готов лишить Киев помощи, пишет Axios

Президент США Дональд Трамп от злости на Владимира Зеленского был готов прекратить военную помощь Киеву, пишет Axios со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:40:00+03:00

2025-02-21T14:40:00+03:00

2025-02-21T15:14:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп от злости на Владимира Зеленского был готов прекратить военную помощь Киеву, пишет Axios со ссылкой на чиновников."Зеленский так сильно разозлил Дональда Трампа во время мирных переговоров с Россией, что Трамп был на грани того, чтобы лишить Украину американской военной поддержки", — говорится в публикации.По данным источников, Зеленский разгневал Трампа по нескольким причинам:В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".Кроме того, Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам.Как заявил советник президента США Майкл Уолтц, Трамп разочарован тем, что Зеленский не стал вести переговоры и не согласился на ту возможность, которую ему предложили по компенсации помощи Украине. Он добавил, что оскорбительные слова из Киева в адрес главы Белого дома недопустимы.В свою очередь, вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.

https://ria.ru/20250221/storonniki-2000707302.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000727199.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, киев, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде