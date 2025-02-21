https://ria.ru/20250221/tramp-2000727199.html

"Дал три недели". В ЕП раскрыли требование Трампа о капитуляции Украины

"Дал три недели". В ЕП раскрыли требование Трампа о капитуляции Украины - РИА Новости, 21.02.2025

"Дал три недели". В ЕП раскрыли требование Трампа о капитуляции Украины

Президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины, написал депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X."Соединенные... РИА Новости, 21.02.2025

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины, написал депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X."Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы", — говорится в публикации. Он добавил, что Трамп уделяет приоритетное внимание проблемам безопасности России. "У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", — отметил депутат. На этой неделе президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.

https://ria.ru/20250221/tusk-2000713357.html

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в мире, украина, дональд трамп, евросоюз, мика аалтола, сша, европарламент, россия