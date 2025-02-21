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"Дал три недели". В ЕП раскрыли требование Трампа о капитуляции Украины - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:55 21.02.2025 (обновлено: 11:13 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/tramp-2000727199.html
"Дал три недели". В ЕП раскрыли требование Трампа о капитуляции Украины
"Дал три недели". В ЕП раскрыли требование Трампа о капитуляции Украины - РИА Новости, 21.02.2025
"Дал три недели". В ЕП раскрыли требование Трампа о капитуляции Украины
Президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины, написал депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X."Соединенные... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:55:00+03:00
2025-02-21T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
евросоюз
мика аалтола
сша
европарламент
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины, написал депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X."Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы", — говорится в публикации. Он добавил, что Трамп уделяет приоритетное внимание проблемам безопасности России. "У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", — отметил депутат. На этой неделе президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
https://ria.ru/20250221/tusk-2000713357.html
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в мире, украина, дональд трамп, евросоюз, мика аалтола, сша, европарламент, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Евросоюз, Мика Аалтола, США, Европарламент, Россия
"Дал три недели". В ЕП раскрыли требование Трампа о капитуляции Украины

Депутат ЕП Аалтола: Трамп дал ЕС три недели на согласование капитуляции Украины

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины, написал депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X.

"Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы", — говорится в публикации.
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Он добавил, что Трамп уделяет приоритетное внимание проблемам безопасности России.

"У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", — отметил депутат.

На этой неделе президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.

Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампЕвросоюзМика АалтолаСШАЕвропарламентРоссия
 
 
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