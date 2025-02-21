"Дал три недели". В ЕП раскрыли требование Трампа о капитуляции Украины
Депутат ЕП Аалтола: Трамп дал ЕС три недели на согласование капитуляции Украины
© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины, написал депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X.
"Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы", — говорится в публикации.
"Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы", — говорится в публикации.
Он добавил, что Трамп уделяет приоритетное внимание проблемам безопасности России.
"У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", — отметил депутат.
На этой неделе президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.
Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
"У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", — отметил депутат.
На этой неделе президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.
Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.