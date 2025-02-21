https://ria.ru/20250221/tramp-2000686715.html
США могут отказаться от подоходного налога за счет пошлин, заявил Трамп
США могут отказаться от подоходного налога за счет пошлин, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025
США могут отказаться от подоходного налога за счет пошлин, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на импортируемые товары может позволить стране в перспективе полностью отказаться от подоходного налога. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T04:29:00+03:00
2025-02-21T04:29:00+03:00
2025-02-21T04:40:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на импортируемые товары может позволить стране в перспективе полностью отказаться от подоходного налога."Мы могли бы полностью отменить подоходный налог. Возможно, нам вообще не потребуется система подоходного налогообложения, когда всё это сработает", - сказал он, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.Трамп отметил, что в прошлом пошлины были основным источником доходов США, и привел в пример период с 1870 по 1913 год, когда страна "была самой богатой в мире" благодаря тарифной политике.Ранее президент объявил о введении принципа зеркальных пошлин, согласно которому США будут устанавливать импортные тарифы в ответ на аналогичные торговые барьеры со стороны других стран.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000674552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, В мире, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
США могут отказаться от подоходного налога за счет пошлин, заявил Трамп
Трамп: США могут отказаться от подоходного налога за счет пошлин на импорт