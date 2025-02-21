https://ria.ru/20250221/tramp-2000686715.html

США могут отказаться от подоходного налога за счет пошлин, заявил Трамп

США могут отказаться от подоходного налога за счет пошлин, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025

США могут отказаться от подоходного налога за счет пошлин, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на импортируемые товары может позволить стране в перспективе полностью отказаться от подоходного налога. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T04:29:00+03:00

2025-02-21T04:29:00+03:00

2025-02-21T04:40:00+03:00

сша

в мире

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на импортируемые товары может позволить стране в перспективе полностью отказаться от подоходного налога."Мы могли бы полностью отменить подоходный налог. Возможно, нам вообще не потребуется система подоходного налогообложения, когда всё это сработает", - сказал он, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.Трамп отметил, что в прошлом пошлины были основным источником доходов США, и привел в пример период с 1870 по 1913 год, когда страна "была самой богатой в мире" благодаря тарифной политике.Ранее президент объявил о введении принципа зеркальных пошлин, согласно которому США будут устанавливать импортные тарифы в ответ на аналогичные торговые барьеры со стороны других стран.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000674552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады