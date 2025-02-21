https://ria.ru/20250221/tramp-2000686557.html
Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, пишут СМИ
Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп на этой неделе планирует распустить независимую почтовую службу США и передать ее под руководство министерства торговли, что может... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T04:27:00+03:00
2025-02-21T04:27:00+03:00
2025-02-21T04:27:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
бенджамин франклин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149151/73/1491517305_0:92:5472:3170_1920x0_80_0_0_5277268858a19371871dc7bb5763aaa9.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на этой неделе планирует распустить независимую почтовую службу США и передать ее под руководство министерства торговли, что может привести к серьезным нарушениям в логистике и затронет триллионы долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями. "Президент Дональд Трамп готовится распустить руководство почтовой службы США и включить независимое почтовое агентство в состав своей администрации, что может ввергнуть в хаос работу 250-летней почтовой службы и триллионы долларов транзакций электронной коммерции", - пишет издание. Ожидается, что Трамп уже на этой неделе издаст указ об увольнении членов правления почтовой службы и передаче агентства под контроль министерства торговли, однако нынешнее руководство планирует оспорить указ президента. В декабре издание сообщало, что Трамп хочет приватизировать почтовую службы США, основанную еще в 1775 году, когда ее возглавлял Бенджамин Франклин, из-за ее убыточности.
https://ria.ru/20250220/sokraschenie-2000445867.html
https://ria.ru/20250206/ssha-1997638412.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149151/73/1491517305_30:0:4894:3648_1920x0_80_0_0_6575f5fc7e0e142308408c0a0954b177.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, бенджамин франклин
В мире, США, Дональд Трамп, Бенджамин Франклин
Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, пишут СМИ
WP: Трамп на этой неделе планирует распустить независимую почтовую службу США