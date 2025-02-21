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Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
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04:27 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/tramp-2000686557.html
Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, пишут СМИ
Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп на этой неделе планирует распустить независимую почтовую службу США и передать ее под руководство министерства торговли, что может... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T04:27:00+03:00
2025-02-21T04:27:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на этой неделе планирует распустить независимую почтовую службу США и передать ее под руководство министерства торговли, что может привести к серьезным нарушениям в логистике и затронет триллионы долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями. "Президент Дональд Трамп готовится распустить руководство почтовой службы США и включить независимое почтовое агентство в состав своей администрации, что может ввергнуть в хаос работу 250-летней почтовой службы и триллионы долларов транзакций электронной коммерции", - пишет издание. Ожидается, что Трамп уже на этой неделе издаст указ об увольнении членов правления почтовой службы и передаче агентства под контроль министерства торговли, однако нынешнее руководство планирует оспорить указ президента. В декабре издание сообщало, что Трамп хочет приватизировать почтовую службы США, основанную еще в 1775 году, когда ее возглавлял Бенджамин Франклин, из-за ее убыточности.
https://ria.ru/20250220/sokraschenie-2000445867.html
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в мире, сша, дональд трамп, бенджамин франклин
В мире, США, Дональд Трамп, Бенджамин Франклин
Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, пишут СМИ

WP: Трамп на этой неделе планирует распустить независимую почтовую службу США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на этой неделе планирует распустить независимую почтовую службу США и передать ее под руководство министерства торговли, что может привести к серьезным нарушениям в логистике и затронет триллионы долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями.
"Президент Дональд Трамп готовится распустить руководство почтовой службы США и включить независимое почтовое агентство в состав своей администрации, что может ввергнуть в хаос работу 250-летней почтовой службы и триллионы долларов транзакций электронной коммерции", - пишет издание.
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Ожидается, что Трамп уже на этой неделе издаст указ об увольнении членов правления почтовой службы и передаче агентства под контроль министерства торговли, однако нынешнее руководство планирует оспорить указ президента.
В декабре издание сообщало, что Трамп хочет приватизировать почтовую службы США, основанную еще в 1775 году, когда ее возглавлял Бенджамин Франклин, из-за ее убыточности.
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