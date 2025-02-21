https://ria.ru/20250221/tramp-2000686557.html

Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, пишут СМИ

Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025

Трамп готовится распустить независимую почтовую службу США, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп на этой неделе планирует распустить независимую почтовую службу США и передать ее под руководство министерства торговли, что может... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T04:27:00+03:00

2025-02-21T04:27:00+03:00

2025-02-21T04:27:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

бенджамин франклин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на этой неделе планирует распустить независимую почтовую службу США и передать ее под руководство министерства торговли, что может привести к серьезным нарушениям в логистике и затронет триллионы долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями. "Президент Дональд Трамп готовится распустить руководство почтовой службы США и включить независимое почтовое агентство в состав своей администрации, что может ввергнуть в хаос работу 250-летней почтовой службы и триллионы долларов транзакций электронной коммерции", - пишет издание. Ожидается, что Трамп уже на этой неделе издаст указ об увольнении членов правления почтовой службы и передаче агентства под контроль министерства торговли, однако нынешнее руководство планирует оспорить указ президента. В декабре издание сообщало, что Трамп хочет приватизировать почтовую службы США, основанную еще в 1775 году, когда ее возглавлял Бенджамин Франклин, из-за ее убыточности.

https://ria.ru/20250220/sokraschenie-2000445867.html

https://ria.ru/20250206/ssha-1997638412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, бенджамин франклин