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Трамп заявил, что сумел снизить стоимость нового президентского самолета - РИА Новости, 21.02.2025
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04:23 21.02.2025 (обновлено: 04:26 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/tramp-2000686405.html
Трамп заявил, что сумел снизить стоимость нового президентского самолета
Трамп заявил, что сумел снизить стоимость нового президентского самолета - РИА Новости, 21.02.2025
Трамп заявил, что сумел снизить стоимость нового президентского самолета
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с компанией Boeing добился снижения стоимости нового самолета Air Force One, сэкономив американскому... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T04:23:00+03:00
2025-02-21T04:26:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с компанией Boeing добился снижения стоимости нового самолета Air Force One, сэкономив американскому бюджету 1,7 миллиарда долларов."Контракт изначально был на 5,7 миллиарда долларов. Я начал переговоры и сказал: нам нужно число, начинающееся на 3. Они долго сопротивлялись, но через два месяца перезвонили и сказали: 3 999 999 999 долларов и 99 центов. Одним центом меньше четырех миллиардов", — заявил Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.Он подчеркнул, что добился этой скидки исключительно за счет переговоров, отметив, что эффективное ведение бизнеса может приносить государству значительную экономию."Вот так мы сэкономили 1,7 миллиарда долларов просто за счет переговоров", — добавил он.Ранее Трамп неоднократно критиковал предыдущие администрации за неэффективное расходование бюджетных средств и обещал добиться снижения государственных затрат за счет жесткого контроля и переговоров с подрядчиками.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000674552.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что сумел снизить стоимость нового президентского самолета

Трамп рассказал, как сбил цену своего нового самолета на 1,7 миллиарда долларов

© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с компанией Boeing добился снижения стоимости нового самолета Air Force One, сэкономив американскому бюджету 1,7 миллиарда долларов.
"Контракт изначально был на 5,7 миллиарда долларов. Я начал переговоры и сказал: нам нужно число, начинающееся на 3. Они долго сопротивлялись, но через два месяца перезвонили и сказали: 3 999 999 999 долларов и 99 центов. Одним центом меньше четырех миллиардов", — заявил Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
США вернут себе богатство благодаря пошлинам и реформам, заявил Трамп
00:57
Он подчеркнул, что добился этой скидки исключительно за счет переговоров, отметив, что эффективное ведение бизнеса может приносить государству значительную экономию.
"Вот так мы сэкономили 1,7 миллиарда долларов просто за счет переговоров", — добавил он.
Ранее Трамп неоднократно критиковал предыдущие администрации за неэффективное расходование бюджетных средств и обещал добиться снижения государственных затрат за счет жесткого контроля и переговоров с подрядчиками.
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