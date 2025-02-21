Трамп заявил, что сумел снизить стоимость нового президентского самолета
Трамп рассказал, как сбил цену своего нового самолета на 1,7 миллиарда долларов
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с компанией Boeing добился снижения стоимости нового самолета Air Force One, сэкономив американскому бюджету 1,7 миллиарда долларов.
"Контракт изначально был на 5,7 миллиарда долларов. Я начал переговоры и сказал: нам нужно число, начинающееся на 3. Они долго сопротивлялись, но через два месяца перезвонили и сказали: 3 999 999 999 долларов и 99 центов. Одним центом меньше четырех миллиардов", — заявил Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.
Он подчеркнул, что добился этой скидки исключительно за счет переговоров, отметив, что эффективное ведение бизнеса может приносить государству значительную экономию.
"Вот так мы сэкономили 1,7 миллиарда долларов просто за счет переговоров", — добавил он.
Ранее Трамп неоднократно критиковал предыдущие администрации за неэффективное расходование бюджетных средств и обещал добиться снижения государственных затрат за счет жесткого контроля и переговоров с подрядчиками.