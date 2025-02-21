https://ria.ru/20250221/tramp-2000686405.html

Трамп заявил, что сумел снизить стоимость нового президентского самолета

Трамп заявил, что сумел снизить стоимость нового президентского самолета - РИА Новости, 21.02.2025

Трамп заявил, что сумел снизить стоимость нового президентского самолета

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с компанией Boeing добился снижения стоимости нового самолета Air Force One, сэкономив американскому... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T04:23:00+03:00

2025-02-21T04:23:00+03:00

2025-02-21T04:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с компанией Boeing добился снижения стоимости нового самолета Air Force One, сэкономив американскому бюджету 1,7 миллиарда долларов."Контракт изначально был на 5,7 миллиарда долларов. Я начал переговоры и сказал: нам нужно число, начинающееся на 3. Они долго сопротивлялись, но через два месяца перезвонили и сказали: 3 999 999 999 долларов и 99 центов. Одним центом меньше четырех миллиардов", — заявил Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.Он подчеркнул, что добился этой скидки исключительно за счет переговоров, отметив, что эффективное ведение бизнеса может приносить государству значительную экономию."Вот так мы сэкономили 1,7 миллиарда долларов просто за счет переговоров", — добавил он.Ранее Трамп неоднократно критиковал предыдущие администрации за неэффективное расходование бюджетных средств и обещал добиться снижения государственных затрат за счет жесткого контроля и переговоров с подрядчиками.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000674552.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп