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США по-прежнему присматриваются к Гренландии, заявил Трамп

США по-прежнему присматриваются к Гренландии, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025

США по-прежнему присматриваются к Гренландии, заявил Трамп

США продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии и должны вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил в четверг президент Дональд Трамп. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T04:21:00+03:00

2025-02-21T04:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. США продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии и должны вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил в четверг президент Дональд Трамп."Мы присматриваемся к Гренландии, а Панамский канал должны вернуть, потому что Китай его фактически забрал себе", — сказал он, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.Трамп подчеркнул, что строительство Панамского канала обошлось США в колоссальные суммы и тысячи жизней, но Джимми Картер "просто отдал его за 1 доллар"."Это самый прибыльный объект в истории. Когда они взяли его под контроль, они вчетверо подняли цену за проход. А сейчас Китай там хозяйничает", — добавил он.Ранее Трамп уже высказывался о возможности покупки Гренландии, заявляя, что это стратегически важная территория для США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, гренландия, китай, дональд трамп