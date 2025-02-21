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США по-прежнему присматриваются к Гренландии, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025
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04:21 21.02.2025 (обновлено: 04:32 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/tramp-2000686313.html
США по-прежнему присматриваются к Гренландии, заявил Трамп
США по-прежнему присматриваются к Гренландии, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025
США по-прежнему присматриваются к Гренландии, заявил Трамп
США продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии и должны вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил в четверг президент Дональд Трамп. РИА Новости, 21.02.2025
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. США продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии и должны вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил в четверг президент Дональд Трамп."Мы присматриваемся к Гренландии, а Панамский канал должны вернуть, потому что Китай его фактически забрал себе", — сказал он, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.Трамп подчеркнул, что строительство Панамского канала обошлось США в колоссальные суммы и тысячи жизней, но Джимми Картер "просто отдал его за 1 доллар"."Это самый прибыльный объект в истории. Когда они взяли его под контроль, они вчетверо подняли цену за проход. А сейчас Китай там хозяйничает", — добавил он.Ранее Трамп уже высказывался о возможности покупки Гренландии, заявляя, что это стратегически важная территория для США.
https://ria.ru/20250213/karlson-1999394440.html
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в мире, сша, гренландия, китай, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Китай, Дональд Трамп
США по-прежнему присматриваются к Гренландии, заявил Трамп

Трамп: США по-прежнему присматриваются к Гренландии и Панамскому каналу

© AP Photo / Rebecca BlackwellПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. США продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии и должны вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил в четверг президент Дональд Трамп.
"Мы присматриваемся к Гренландии, а Панамский канал должны вернуть, потому что Китай его фактически забрал себе", — сказал он, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Такер Карлсон заявил, что переедет в Гренландию
13 февраля, 12:45
Трамп подчеркнул, что строительство Панамского канала обошлось США в колоссальные суммы и тысячи жизней, но Джимми Картер "просто отдал его за 1 доллар".
"Это самый прибыльный объект в истории. Когда они взяли его под контроль, они вчетверо подняли цену за проход. А сейчас Китай там хозяйничает", — добавил он.
Ранее Трамп уже высказывался о возможности покупки Гренландии, заявляя, что это стратегически важная территория для США.
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Рубио ждет новые шаги в вопросе Панамского канала
4 февраля, 03:15
 
В миреСШАГренландияКитайДональд Трамп
 
 
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