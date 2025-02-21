https://ria.ru/20250221/tramp-2000686313.html
США по-прежнему присматриваются к Гренландии, заявил Трамп
США по-прежнему присматриваются к Гренландии, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025
США по-прежнему присматриваются к Гренландии, заявил Трамп
США продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии и должны вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил в четверг президент Дональд Трамп. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T04:21:00+03:00
2025-02-21T04:21:00+03:00
2025-02-21T04:32:00+03:00
в мире
сша
гренландия
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000489357_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_4d4780f20829b4d7239a969a4e8103c0.jpg
ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. США продолжают рассматривать возможность приобретения Гренландии и должны вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил в четверг президент Дональд Трамп."Мы присматриваемся к Гренландии, а Панамский канал должны вернуть, потому что Китай его фактически забрал себе", — сказал он, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.Трамп подчеркнул, что строительство Панамского канала обошлось США в колоссальные суммы и тысячи жизней, но Джимми Картер "просто отдал его за 1 доллар"."Это самый прибыльный объект в истории. Когда они взяли его под контроль, они вчетверо подняли цену за проход. А сейчас Китай там хозяйничает", — добавил он.Ранее Трамп уже высказывался о возможности покупки Гренландии, заявляя, что это стратегически важная территория для США.
https://ria.ru/20250213/karlson-1999394440.html
https://ria.ru/20250204/rubio-1997214338.html
сша
гренландия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000489357_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_142666637849268826e826d9077caa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, китай, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Китай, Дональд Трамп
США по-прежнему присматриваются к Гренландии, заявил Трамп
Трамп: США по-прежнему присматриваются к Гренландии и Панамскому каналу