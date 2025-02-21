https://ria.ru/20250221/tramp-2000674552.html

США вернут себе богатство благодаря пошлинам и реформам, заявил Трамп

США вернут себе богатство благодаря пошлинам и реформам, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025

США вернут себе богатство благодаря пошлинам и реформам, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация внедрила политику взаимных пошлин, которая позволит стране вернуть экономическую мощь и защитить... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T00:57:00+03:00

2025-02-21T00:57:00+03:00

2025-02-21T01:00:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация внедрила политику взаимных пошлин, которая позволит стране вернуть экономическую мощь и защитить американских рабочих. "У нас есть система взаимных пошлин. Если другие страны взимают с нас, мы взимаем с них. Это открывает новые возможности, мы только что подписали закон, и он принесет миллиарды и миллиарды долларов. Мы снова делаем нашу страну здоровой и богатой", — сказал Трамп, выступая на мероприятии, посвященном чествованию чернокожих американцев. По его словам, его администрация уже за первые четыре недели добилась экономических успехов, которые превосходят показатели прошлых лет. "В четыре недели наша новая администрация достигла большего, чем большинство администраций за четыре года. Мы вернули нашу страну обратно", — заявил Трамп. Он также подчеркнул, что политика защиты американских рабочих и жесткие меры против нелегальной миграции позволят укрепить экономику США и улучшить положение американцев.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000470920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады