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США вернут себе богатство благодаря пошлинам и реформам, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025
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00:57 21.02.2025 (обновлено: 01:00 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/tramp-2000674552.html
США вернут себе богатство благодаря пошлинам и реформам, заявил Трамп
США вернут себе богатство благодаря пошлинам и реформам, заявил Трамп - РИА Новости, 21.02.2025
США вернут себе богатство благодаря пошлинам и реформам, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация внедрила политику взаимных пошлин, которая позволит стране вернуть экономическую мощь и защитить... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T00:57:00+03:00
2025-02-21T01:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация внедрила политику взаимных пошлин, которая позволит стране вернуть экономическую мощь и защитить американских рабочих. "У нас есть система взаимных пошлин. Если другие страны взимают с нас, мы взимаем с них. Это открывает новые возможности, мы только что подписали закон, и он принесет миллиарды и миллиарды долларов. Мы снова делаем нашу страну здоровой и богатой", — сказал Трамп, выступая на мероприятии, посвященном чествованию чернокожих американцев. По его словам, его администрация уже за первые четыре недели добилась экономических успехов, которые превосходят показатели прошлых лет. "В четыре недели наша новая администрация достигла большего, чем большинство администраций за четыре года. Мы вернули нашу страну обратно", — заявил Трамп. Он также подчеркнул, что политика защиты американских рабочих и жесткие меры против нелегальной миграции позволят укрепить экономику США и улучшить положение американцев.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000470920.html
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в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
США вернут себе богатство благодаря пошлинам и реформам, заявил Трамп

Трамп: политика взаимных пошлин позволит США вернуть экономическую мощь

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация внедрила политику взаимных пошлин, которая позволит стране вернуть экономическую мощь и защитить американских рабочих.
"У нас есть система взаимных пошлин. Если другие страны взимают с нас, мы взимаем с них. Это открывает новые возможности, мы только что подписали закон, и он принесет миллиарды и миллиарды долларов. Мы снова делаем нашу страну здоровой и богатой", — сказал Трамп, выступая на мероприятии, посвященном чествованию чернокожих американцев.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Майами - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Трамп уже сделал больше, чем Байден за четыре года, заявил Сальвини
Вчера, 09:34
По его словам, его администрация уже за первые четыре недели добилась экономических успехов, которые превосходят показатели прошлых лет.
"В четыре недели наша новая администрация достигла большего, чем большинство администраций за четыре года. Мы вернули нашу страну обратно", — заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что политика защиты американских рабочих и жесткие меры против нелегальной миграции позволят укрепить экономику США и улучшить положение американцев.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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