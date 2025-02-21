https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского

Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского - РИА Новости, 21.02.2025

Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского

Уже сутки мировое инфополе напоминает гонки БелАЗов а-ля "Безумный Макс" в честь китайского Нового года, сотрясающих пространство и эфир громкими неоновыми... РИА Новости, 21.02.2025

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2025-02-21T08:00:00+03:00

2025-02-21T13:27:00+03:00

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Уже сутки мировое инфополе напоминает гонки БелАЗов а-ля "Безумный Макс" в честь китайского Нового года, сотрясающих пространство и эфир громкими неоновыми выхлопами, от которых режет глаза.Формальный старт праздничному заезду "Кто быстрее достанет коротышку Зе" дал пост Дональда Трампа, где он прямо назвал Зеленского "диктатором с четырьмя процентами поддержки". Все инстинктивно почувствовали, что для Зеленского это плохой знак, но поняли это по-своему. В частности, Bloomberg вчера написал, что "нападки Трампа на Зеленского оставляют Украину без хороших альтернатив": "Любые остававшиеся надежды, кажется, угасли в среду, когда Трамп <...> назвал Зеленского диктатором". Европейские СМИ (преимущественно британские) сделали фальстарт и дружной толпой бросились критиковать Трампа и защищать Зеленского, не понимая, что Большой Дональд подал знак совершенно о другом.Важнейшая из задач для Трампа сейчас — уничтожить в коллективном сознании избирателей любую легитимность либералов-глобалистов, для чего сейчас активнейшим образом раскручивается тема "либеральные элиты вас предали и обворовали". Примеров — плацкартный вагон и СВ-тележка: разгром USAID с показательной демонстрацией многомиллиардных растрат на сохранение гендерного разнообразия колумбийских хорьков-короедов и смену режимов по всему миру (без пользы для США); громкая ревизия злоупотреблений в Пентагоне; выявление многолетних хищений пособий на миллионы "мертвых душ" возраста графа Дракулы; недавнее решение проверить наличие физического золота в Форт-Ноксе и так далее. Раскрутка темы Украины предоставила Трампу отличный повод громко и навсегда похоронить своих политических оппонентов и параллельно заработать денег для США, а не потому, что Трамп вдруг всерьез озаботился миром и демократией на Украине или внезапно полюбил Россию.Трамп испытывал к Зеленскому личную неприязнь еще с 2019 года, когда тот отказался ему помочь в деле байденовской "Бурисмы" и слил информацию об этом демократам, которые попытались устроить Трампу импичмент. Ухудшили дело визит Зеленского в Соединенные Штаты и его участие в предвыборном мероприятии Харрис. Тем не менее, пока гипотетическая польза от бывшего лицедея перевешивала неприятные моменты, американский президент держал эту тему на паузе. Момент истины настал тогда, когда Трамп отправил в Киев своего министра финансов, Скотта Бессента, чтобы подписать договор о передаче США 50 процентов от всех прав на добычу редкоземельных ископаемых в качестве компенсации за военную и финансовую помощь. Этот договор мог легко перекрыть тему "слива Украины" и поменять ее на "суперсделку в интересах США".Но озверевший колумбийский хорек, привыкший открывать ногой европейские кабинеты, немного попутал берега Американского и Мексиканского заливов и публично унизил одно из высших должностных лиц Соединенных Штатов: по словам Трампа, с Бессентом "обошлись грубо" (Зеленский якобы спал и не мог встретиться), а от подписания договора Киев категорически отказался.Одновременно с этим в западных СМИ появилась экспертная информация, подтвержденная Геологической службой США, что "на Украине нет редкоземельных металлов, которые хочет заполучить Дональд Трамп", что его "ввели в заблуждение", а разговоры про залежи на 500 миллиардов долларов — "полная чушь". Другими словами, Зеленский обманул Трампа дважды: и когда он попытался впарить ему воздушный редкоземельный замок, и когда обещал подписать договор.К этому добавился вчерашний провал визита представителя Трампа по Украине Кита Келлога в Киев: он провел ряд встреч с украинскими чиновниками и силовиками, чтобы прояснить готовность Киева к мирным переговорам, но получил отказ по всем, даже самым щедрым предложениям и в спешке покинул Украину, сократив свой визит на двое суток. Мало того, после недовольства Трампа Зеленский еще и заблокировал его соцсеть TRUTH Social на Украине.В информационной политике команды Трампа нет случайностей. Многие удивились, что вдруг и Маск назвал Зеленского "убийцей американского журналиста" (смотри: смерть в застенках СБУ журналиста Гонсало Лиры), и вице-президент Вэнс заявил, что "Зеленский еще пожалеет о том, что обливал грязью Трампа", и ключевой стратег Дональда Трампа Стив Бэннон написал, что "Зеленский больше не может диктовать условия соглашения с Россией", и советник по нацбезопасности Майкл Уолтц отметил, что "США не намерены терпеть (критическую) риторику Украины в отношении американских инициатив", и сам Трамп объявил, что "пришло время разобраться, где деньги, выделенные Вашингтоном Украине", а его младший сын Бэррон твитнул "Арест Зеленского на горизонте".Все это — подготовка аудитории к "вынужденным решениям" и публичное умывание рук. В кинофильме "Схватка" герой Де Ниро, профессиональный гангстер и грабитель банков, звонит бизнесмену, который его обманул, и говорит: "Забудь про деньги". Когда тот удивленно спрашивает почему, грабитель отвечает: "Потому что на другом конце провода — мертвец".Когда Трамп, по сути, говорит: все, забываем про 500 миллиардов от Зеленского — это означает, что с мертвецами сделок не заключают.На личной встрече Трампа и Путина явно будет что обсудить — и над чем дружески посмеяться.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000603050.html

https://ria.ru/20250220/mineraly-2000528494.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000529199.html

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аналитика, в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский