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Президент Восточного Тимора призвал Россию открыть посольство - РИА Новости, 21.02.2025
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07:23 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/timor-2000696689.html
Президент Восточного Тимора призвал Россию открыть посольство
Президент Восточного Тимора призвал Россию открыть посольство - РИА Новости, 21.02.2025
Президент Восточного Тимора призвал Россию открыть посольство
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил в интервью РИА Новости, что призывает РФ открыть посольство в стране, а также выразил желание разместить свою РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:23:00+03:00
2025-02-21T07:23:00+03:00
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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил в интервью РИА Новости, что призывает РФ открыть посольство в стране, а также выразил желание разместить свою дипмиссию в Москве. Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ. "Что касается наших двусторонних отношений, я бы попросил (президента РФ Владимира Путина - ред.) открыть посольство в Восточном Тиморе, а мы бы открыли посольство в Москве. Хотя мы, конечно, небогатая страна и понимаем, что посольство в Москве, должно быть, очень дорого открыть", - заявил президент. Сейчас интересы России в Восточном Тиморе представляет российское диппредставительство в Джакарте, Индонезия. В среду его руководитель, посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора.
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в мире, россия, восточный тимор, москва, жозе рамуш-орта, владимир путин
В мире, Россия, Восточный Тимор, Москва, Жозе Рамуш-Орта, Владимир Путин
Президент Восточного Тимора призвал Россию открыть посольство

Восточный Тимор хочет разместить свою дипмиссию в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил в интервью РИА Новости, что призывает РФ открыть посольство в стране, а также выразил желание разместить свою дипмиссию в Москве.
Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ.
"Что касается наших двусторонних отношений, я бы попросил (президента РФ Владимира Путина - ред.) открыть посольство в Восточном Тиморе, а мы бы открыли посольство в Москве. Хотя мы, конечно, небогатая страна и понимаем, что посольство в Москве, должно быть, очень дорого открыть", - заявил президент.
Сейчас интересы России в Восточном Тиморе представляет российское диппредставительство в Джакарте, Индонезия. В среду его руководитель, посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора.
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