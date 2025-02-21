https://ria.ru/20250221/timor-2000696689.html

Президент Восточного Тимора призвал Россию открыть посольство

Президент Восточного Тимора призвал Россию открыть посольство - РИА Новости, 21.02.2025

Президент Восточного Тимора призвал Россию открыть посольство

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил в интервью РИА Новости, что призывает РФ открыть посольство в стране, а также выразил желание разместить свою РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:23:00+03:00

2025-02-21T07:23:00+03:00

2025-02-21T07:23:00+03:00

в мире

россия

восточный тимор

москва

жозе рамуш-орта

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:62:3202:1863_1920x0_80_0_0_fcac3ead0755689fe575bf5662007b30.jpg

ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил в интервью РИА Новости, что призывает РФ открыть посольство в стране, а также выразил желание разместить свою дипмиссию в Москве. Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ. "Что касается наших двусторонних отношений, я бы попросил (президента РФ Владимира Путина - ред.) открыть посольство в Восточном Тиморе, а мы бы открыли посольство в Москве. Хотя мы, конечно, небогатая страна и понимаем, что посольство в Москве, должно быть, очень дорого открыть", - заявил президент. Сейчас интересы России в Восточном Тиморе представляет российское диппредставительство в Джакарте, Индонезия. В среду его руководитель, посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора.

https://ria.ru/20250123/rossiya-1995147927.html

россия

восточный тимор

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, восточный тимор, москва, жозе рамуш-орта, владимир путин