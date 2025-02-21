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Президент Восточного Тимора призвал Россию открыть посольство
Президент Восточного Тимора призвал Россию открыть посольство - РИА Новости, 21.02.2025
Президент Восточного Тимора призвал Россию открыть посольство
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил в интервью РИА Новости, что призывает РФ открыть посольство в стране, а также выразил желание разместить свою РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:23:00+03:00
2025-02-21T07:23:00+03:00
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ДИЛИ, 21 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил в интервью РИА Новости, что призывает РФ открыть посольство в стране, а также выразил желание разместить свою дипмиссию в Москве. Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ. "Что касается наших двусторонних отношений, я бы попросил (президента РФ Владимира Путина - ред.) открыть посольство в Восточном Тиморе, а мы бы открыли посольство в Москве. Хотя мы, конечно, небогатая страна и понимаем, что посольство в Москве, должно быть, очень дорого открыть", - заявил президент. Сейчас интересы России в Восточном Тиморе представляет российское диппредставительство в Джакарте, Индонезия. В среду его руководитель, посол России Сергей Толченов вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, восточный тимор, москва, жозе рамуш-орта, владимир путин
В мире, Россия, Восточный Тимор, Москва, Жозе Рамуш-Орта, Владимир Путин
Президент Восточного Тимора призвал Россию открыть посольство
Восточный Тимор хочет разместить свою дипмиссию в Москве