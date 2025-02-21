В Ленинградском зоопарке умер тигр Зевс
В Ленинградском зоопарке тигр Зевс умер из-за сердечной недостаточности
Тигр Зевс в Ленинградском зоопарке . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Тигр Зевс, которого в 2023 году привезли в Ленинградский зоопарк из Мариуполя, умер из-за сердечной недостаточности, сообщил зоопарк.
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"К сожалению, полюбившийся многим посетителям тигр Зевс не смог перенести заболевание и скончался. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, вызванная острой вирусной инфекцией. Ветеринары зоопарка несколько дней боролись за его жизнь, прикладывая все возможные усилия", - говорится в сообщении.
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По словам главного ветеринарного врача Ленинградского зоопарка Иннокентия Булавинова, в течение последних нескольких дней тигру проводилась ежедневная интенсивная инфузионная, противовирусная и антибактериальная терапия. Однако несмотря на все принятые меры, состояние оставалось стабильно тяжёлым.
"Утром 20 февраля в виду многочисленных системных нарушений работы внутренних органов состояние животного стало ухудшаться. Реанимационные мероприятия, искусственная вентиляция лёгких в течение 3,5 часов, непрямой массаж сердца и интенсивная терапия не дали положительного результата", - отметил он.
Тигр Зевс родился в 2022 году в Мариуполе. Мать-тигрица из-за стресса отказалась от детенышей, поэтому выкармливала тигрят овчарка. В Ленинградский зоопарк Зевс приехал в 2023 году. При поступлении в зоопарк у животного было нарушение обмена веществ, рахит, нарушение развития костной ткани, коллапс таза, предрасположенность к развитию хронической почечной недостаточности. Тигр провёл долгое время на карантине. Забота и внимание специалистов, а также коррекционная терапия позволили стабилизировать и улучшить состояние животного. Однако в дальнейшем у Зевса наблюдались нарушения функции желудочно-кишечного тракта, в связи с чем постоянно проводилась поддерживающая терапия. В зоопарке отметили, что Зевс быстро адаптировался к общению с посетителями, любил играть, позировать для фотографий.