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ЦАХАЛ рассказала об убитых террористами израильских детях - РИА Новости, 21.02.2025
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02:21 21.02.2025 (обновлено: 11:19 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/terroristy-2000680168.html
ЦАХАЛ рассказала об убитых террористами израильских детях
ЦАХАЛ рассказала об убитых террористами израильских детях - РИА Новости, 21.02.2025
ЦАХАЛ рассказала об убитых террористами израильских детях
Израильские судмедэксперты опознали тела детей Ариэля и Кфира Бибас, вывезенные из сектора Газы 20 февраля, опознание тела их матери Шири Бибас не... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T02:21:00+03:00
2025-02-21T11:19:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тела детей Ариэля и Кфира Бибас, вывезенные из сектора Газы 20 февраля, опознание тела их матери Шири Бибас не подтвердилось, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."После завершения процедуры идентификации в Национальном центре судебной медицины совместно с полицией Израиля, представители ЦАХАЛ сообщили семье Бибас о том, что их близкие, Ариэль и Кфир Бибас, были опознаны. По оценке профессиональных специалистов, на основании имеющейся разведывательной информации и судебно-медицинских данных, Ариэль и Кфир Бибас были жестоко убиты в плену террористами в ноябре 2023 года", - говорится в сообщении.Военные отметили, что третье тело, переданное палестинскими радикалами 20 февраля, не принадлежит матери этих детей Шири Бибас и не соответствует ни одному из оставшихся в плену заложников."Это неопознанное тело, не принадлежащее никому из израильских граждан. Это серьезное нарушение со стороны террористической организации ХАМАС, которая, согласно соглашению, обязана была вернуть тела четырех погибших заложников. Мы требуем от ХАМАС вернуть Шири Бибас, а также всех оставшихся в плену заложников", - говорится в сообщении.В четверг палестинское движение ХАМАС передало Израилю в рамках сделки по сектору Газа тела четырех погибших заложников. Первым было опознано тело 84-летнего Одеда Лифшица. Ариэль был похищен с юга Израиля 7 октября 2023 года в возрасте четырех лет. Его брату Кфиру на момент похищения было всего лишь девять месяцев. Эти рыжеволосые дети стали символом борьбы семей заложников и израильской общественности за возвращение похищенных из Газы.
https://ria.ru/20250220/zalozhniki-2000492204.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал), хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС
ЦАХАЛ рассказала об убитых террористами израильских детях

Израильские дети Ариэль и Кфир Бибас были убиты в плену в Газе в 2023 году

© Getty Images / picture allianceЖенщина держит в руках портреты погибших израильских заложников
Женщина держит в руках портреты погибших израильских заложников - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Getty Images / picture alliance
Женщина держит в руках портреты погибших израильских заложников
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тела детей Ариэля и Кфира Бибас, вывезенные из сектора Газы 20 февраля, опознание тела их матери Шири Бибас не подтвердилось, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После завершения процедуры идентификации в Национальном центре судебной медицины совместно с полицией Израиля, представители ЦАХАЛ сообщили семье Бибас о том, что их близкие, Ариэль и Кфир Бибас, были опознаны. По оценке профессиональных специалистов, на основании имеющейся разведывательной информации и судебно-медицинских данных, Ариэль и Кфир Бибас были жестоко убиты в плену террористами в ноябре 2023 года", - говорится в сообщении.
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Военные отметили, что третье тело, переданное палестинскими радикалами 20 февраля, не принадлежит матери этих детей Шири Бибас и не соответствует ни одному из оставшихся в плену заложников.
«
"Это неопознанное тело, не принадлежащее никому из израильских граждан. Это серьезное нарушение со стороны террористической организации ХАМАС, которая, согласно соглашению, обязана была вернуть тела четырех погибших заложников. Мы требуем от ХАМАС вернуть Шири Бибас, а также всех оставшихся в плену заложников", - говорится в сообщении.
В четверг палестинское движение ХАМАС передало Израилю в рамках сделки по сектору Газа тела четырех погибших заложников. Первым было опознано тело 84-летнего Одеда Лифшица. Ариэль был похищен с юга Израиля 7 октября 2023 года в возрасте четырех лет. Его брату Кфиру на момент похищения было всего лишь девять месяцев. Эти рыжеволосые дети стали символом борьбы семей заложников и израильской общественности за возвращение похищенных из Газы.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАС
 
 
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