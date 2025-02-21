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ЦАХАЛ рассказала об убитых террористами израильских детях

ЦАХАЛ рассказала об убитых террористами израильских детях - РИА Новости, 21.02.2025

ЦАХАЛ рассказала об убитых террористами израильских детях

Израильские судмедэксперты опознали тела детей Ариэля и Кфира Бибас, вывезенные из сектора Газы 20 февраля, опознание тела их матери Шири Бибас не... РИА Новости, 21.02.2025

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тела детей Ариэля и Кфира Бибас, вывезенные из сектора Газы 20 февраля, опознание тела их матери Шири Бибас не подтвердилось, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."После завершения процедуры идентификации в Национальном центре судебной медицины совместно с полицией Израиля, представители ЦАХАЛ сообщили семье Бибас о том, что их близкие, Ариэль и Кфир Бибас, были опознаны. По оценке профессиональных специалистов, на основании имеющейся разведывательной информации и судебно-медицинских данных, Ариэль и Кфир Бибас были жестоко убиты в плену террористами в ноябре 2023 года", - говорится в сообщении.Военные отметили, что третье тело, переданное палестинскими радикалами 20 февраля, не принадлежит матери этих детей Шири Бибас и не соответствует ни одному из оставшихся в плену заложников."Это неопознанное тело, не принадлежащее никому из израильских граждан. Это серьезное нарушение со стороны террористической организации ХАМАС, которая, согласно соглашению, обязана была вернуть тела четырех погибших заложников. Мы требуем от ХАМАС вернуть Шири Бибас, а также всех оставшихся в плену заложников", - говорится в сообщении.В четверг палестинское движение ХАМАС передало Израилю в рамках сделки по сектору Газа тела четырех погибших заложников. Первым было опознано тело 84-летнего Одеда Лифшица. Ариэль был похищен с юга Израиля 7 октября 2023 года в возрасте четырех лет. Его брату Кфиру на момент похищения было всего лишь девять месяцев. Эти рыжеволосые дети стали символом борьбы семей заложников и израильской общественности за возвращение похищенных из Газы.

https://ria.ru/20250220/zalozhniki-2000492204.html

https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998201357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал), хамас