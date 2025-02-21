https://ria.ru/20250221/terrorist-2000924739.html

СБУ задержала женщину, называвшую Зеленского террористом

СБУ задержала женщину, называвшую Зеленского террористом - РИА Новости, 21.02.2025

СБУ задержала женщину, называвшую Зеленского террористом

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу Николаева, критиковавшую ВСУ и называвшую Владимира Зеленского "террористом", сообщило украинское издание РИА Новости, 21.02.2025

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2025-02-21T22:18:00+03:00

в мире

николаев (украина)

владимир зеленский

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу Николаева, критиковавшую ВСУ и называвшую Владимира Зеленского "террористом", сообщило украинское издание "Страна.ua". "СБУ задержала жительницу Николаева, которая критиковала ВСУ и назвала Зеленского "террористом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как уточнило издание, задержанная ранее работала в городском совете Николаева. В одном из роликов, опубликованных на её странице в соцсети, женщина обвинила ВСУ в обстрелах Николаева, так как, по ее словам, украинские военные постоянно перебрасывают через город военную технику, по которой наносят удары ВС РФ. В адрес Зеленского женщина выдвигала обвинения в нежелании заканчивать конфликт.

https://ria.ru/20250212/sbu-1998852988.html

николаев (украина)

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в мире, николаев (украина), владимир зеленский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины