Рейтинг@Mail.ru
СБУ задержала женщину, называвшую Зеленского террористом - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/terrorist-2000924739.html
СБУ задержала женщину, называвшую Зеленского террористом
СБУ задержала женщину, называвшую Зеленского террористом - РИА Новости, 21.02.2025
СБУ задержала женщину, называвшую Зеленского террористом
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу Николаева, критиковавшую ВСУ и называвшую Владимира Зеленского "террористом", сообщило украинское издание РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:18:00+03:00
2025-02-21T22:18:00+03:00
в мире
николаев (украина)
владимир зеленский
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу Николаева, критиковавшую ВСУ и называвшую Владимира Зеленского "террористом", сообщило украинское издание "Страна.ua". "СБУ задержала жительницу Николаева, которая критиковала ВСУ и назвала Зеленского "террористом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как уточнило издание, задержанная ранее работала в городском совете Николаева. В одном из роликов, опубликованных на её странице в соцсети, женщина обвинила ВСУ в обстрелах Николаева, так как, по ее словам, украинские военные постоянно перебрасывают через город военную технику, по которой наносят удары ВС РФ. В адрес Зеленского женщина выдвигала обвинения в нежелании заканчивать конфликт.
https://ria.ru/20250212/sbu-1998852988.html
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаев (украина), владимир зеленский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Николаев (Украина), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
СБУ задержала женщину, называвшую Зеленского террористом

СБУ задержала женщину, критиковавшую ВСУ и называвшую Зеленского террористом

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу Николаева, критиковавшую ВСУ и называвшую Владимира Зеленского "террористом", сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"СБУ задержала жительницу Николаева, которая критиковала ВСУ и назвала Зеленского "террористом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как уточнило издание, задержанная ранее работала в городском совете Николаева. В одном из роликов, опубликованных на её странице в соцсети, женщина обвинила ВСУ в обстрелах Николаева, так как, по ее словам, украинские военные постоянно перебрасывают через город военную технику, по которой наносят удары ВС РФ. В адрес Зеленского женщина выдвигала обвинения в нежелании заканчивать конфликт.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В СБУ заявили о "российском" шпионе в своих рядах
12 февраля, 14:27
 
В миреНиколаев (Украина)Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала