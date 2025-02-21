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Опубликовано фото автомобиля нового российского бренда Tenet - РИА Новости, 21.02.2025
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05:57 21.02.2025 (обновлено: 13:40 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/tenet-2000690734.html
Опубликовано фото автомобиля нового российского бренда Tenet
Опубликовано фото автомобиля нового российского бренда Tenet - РИА Новости, 21.02.2025
Опубликовано фото автомобиля нового российского бренда Tenet
Автомобили российского бренда Tenet будут выпускать в Калуге, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале, опубликовав фото с машиной... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:57:00+03:00
2025-02-21T13:40:00+03:00
экономика
технологии
калуга
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Автомобили российского бренда Tenet будут выпускать в Калуге, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале, опубликовав фото с машиной этой марки."АГР Холдинг и компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей под брендом Tenet. Он создан специально для российских условий. Надежный, комфортный, технологичный", — написал он. По словам губернатора, это событие значимо не только для Калужской области, но и всей автомобильной отрасли России. Кроме того, считает он, это новая страница в сотрудничестве с Китаем в этой сфере."Сейчас начинается подготовка к запуску производства. Предстоит большая поэтапная работа с последовательным увеличением уровня локализации. От крупноузловой сборки до производства полного цикла. Планируется, что серийный выпуск автомобилей начнется уже во втором квартале", — добавил Шапша. По данным пресс-службы властей региона, сначала производство будет проходить по методу крупноузловой сборки, к которой сразу приступят на главном конвейере. Там пройдет процесс адаптации для запуска первой модели нового российского бренда. Параллельно с этим пройдут работы для перехода на производство полного цикла, включающего сварку и окраску. Запуск мелкоузловой сборки запланирован в третьем квартале этого года.
https://ria.ru/20250221/rossija-2000683423.html
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экономика, технологии, калуга, калужская область, владислав шапша
Экономика, Технологии, Калуга, Калужская область, Владислав Шапша
Опубликовано фото автомобиля нового российского бренда Tenet

Глава Калужской области Шапша показал первые фото машин российского бренда Tenet

© Фото : Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава ШапшиАвтомобиль нового российского бренда Tenet
Автомобиль нового российского бренда Tenet - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши
Автомобиль нового российского бренда Tenet
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Автомобили российского бренда Tenet будут выпускать в Калуге, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале, опубликовав фото с машиной этой марки.
"АГР Холдинг и компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей под брендом Tenet. Он создан специально для российских условий. Надежный, комфортный, технологичный", — написал он.
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По словам губернатора, это событие значимо не только для Калужской области, но и всей автомобильной отрасли России. Кроме того, считает он, это новая страница в сотрудничестве с Китаем в этой сфере.
«
"Сейчас начинается подготовка к запуску производства. Предстоит большая поэтапная работа с последовательным увеличением уровня локализации. От крупноузловой сборки до производства полного цикла. Планируется, что серийный выпуск автомобилей начнется уже во втором квартале", — добавил Шапша.
По данным пресс-службы властей региона, сначала производство будет проходить по методу крупноузловой сборки, к которой сразу приступят на главном конвейере. Там пройдет процесс адаптации для запуска первой модели нового российского бренда. Параллельно с этим пройдут работы для перехода на производство полного цикла, включающего сварку и окраску. Запуск мелкоузловой сборки запланирован в третьем квартале этого года.
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ЭкономикаТехнологииКалугаКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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