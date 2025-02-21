https://ria.ru/20250221/tenet-2000690734.html

Опубликовано фото автомобиля нового российского бренда Tenet

Опубликовано фото автомобиля нового российского бренда Tenet - РИА Новости, 21.02.2025

Опубликовано фото автомобиля нового российского бренда Tenet

Автомобили российского бренда Tenet будут выпускать в Калуге, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале, опубликовав фото с машиной... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T05:57:00+03:00

2025-02-21T05:57:00+03:00

2025-02-21T13:40:00+03:00

экономика

технологии

калуга

калужская область

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Автомобили российского бренда Tenet будут выпускать в Калуге, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале, опубликовав фото с машиной этой марки."АГР Холдинг и компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей под брендом Tenet. Он создан специально для российских условий. Надежный, комфортный, технологичный", — написал он. По словам губернатора, это событие значимо не только для Калужской области, но и всей автомобильной отрасли России. Кроме того, считает он, это новая страница в сотрудничестве с Китаем в этой сфере."Сейчас начинается подготовка к запуску производства. Предстоит большая поэтапная работа с последовательным увеличением уровня локализации. От крупноузловой сборки до производства полного цикла. Планируется, что серийный выпуск автомобилей начнется уже во втором квартале", — добавил Шапша. По данным пресс-службы властей региона, сначала производство будет проходить по методу крупноузловой сборки, к которой сразу приступят на главном конвейере. Там пройдет процесс адаптации для запуска первой модели нового российского бренда. Параллельно с этим пройдут работы для перехода на производство полного цикла, включающего сварку и окраску. Запуск мелкоузловой сборки запланирован в третьем квартале этого года.

https://ria.ru/20250221/rossija-2000683423.html

https://ria.ru/20241127/haval-1986072865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, калуга, калужская область, владислав шапша