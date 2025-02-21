Опубликовано фото автомобиля нового российского бренда Tenet
Глава Калужской области Шапша показал первые фото машин российского бренда Tenet
© Фото : Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава ШапшиАвтомобиль нового российского бренда Tenet
© Фото : Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши
Автомобиль нового российского бренда Tenet
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Автомобили российского бренда Tenet будут выпускать в Калуге, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале, опубликовав фото с машиной этой марки.
"АГР Холдинг и компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей под брендом Tenet. Он создан специально для российских условий. Надежный, комфортный, технологичный", — написал он.
По словам губернатора, это событие значимо не только для Калужской области, но и всей автомобильной отрасли России. Кроме того, считает он, это новая страница в сотрудничестве с Китаем в этой сфере.
«
"Сейчас начинается подготовка к запуску производства. Предстоит большая поэтапная работа с последовательным увеличением уровня локализации. От крупноузловой сборки до производства полного цикла. Планируется, что серийный выпуск автомобилей начнется уже во втором квартале", — добавил Шапша.
По данным пресс-службы властей региона, сначала производство будет проходить по методу крупноузловой сборки, к которой сразу приступят на главном конвейере. Там пройдет процесс адаптации для запуска первой модели нового российского бренда. Параллельно с этим пройдут работы для перехода на производство полного цикла, включающего сварку и окраску. Запуск мелкоузловой сборки запланирован в третьем квартале этого года.
В Калужской области начали производить кроссоверы Haval
27 ноября 2024, 18:38