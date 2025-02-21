https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000836662.html
Путин предложил создать механизм управления проектами техразвития
Путин предложил создать механизм управления проектами техразвития - РИА Новости, 21.02.2025
Путин предложил создать механизм управления проектами техразвития
Президент России Владимир Путин предложил создать надведомственный механизм управления проектами технологического развития, попросил правительство проработать... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:55:00+03:00
2025-02-21T15:55:00+03:00
2025-02-21T16:01:00+03:00
наука
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать надведомственный механизм управления проектами технологического развития, попросил правительство проработать этот вопрос."По всем ключевым технологическим направлениям нужно выстраивать всестороннюю координацию, безусловную взаимосвязь всех наших шагов и мероприятий. Предлагаю обеспечить надведомственный механизм управления технологическим развитием и прошу правительство предложить соответствующие структурные решения", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Наука, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин предложил создать механизм управления проектами техразвития
Путин предложил создать механизм управления проектами технологического развития