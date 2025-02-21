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Путин предложил создать механизм управления проектами техразвития - РИА Новости, 21.02.2025
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Наука
 
15:55 21.02.2025 (обновлено: 16:01 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000836662.html
Путин предложил создать механизм управления проектами техразвития
Путин предложил создать механизм управления проектами техразвития - РИА Новости, 21.02.2025
Путин предложил создать механизм управления проектами техразвития
Президент России Владимир Путин предложил создать надведомственный механизм управления проектами технологического развития, попросил правительство проработать... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:55:00+03:00
2025-02-21T16:01:00+03:00
наука
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать надведомственный механизм управления проектами технологического развития, попросил правительство проработать этот вопрос."По всем ключевым технологическим направлениям нужно выстраивать всестороннюю координацию, безусловную взаимосвязь всех наших шагов и мероприятий. Предлагаю обеспечить надведомственный механизм управления технологическим развитием и прошу правительство предложить соответствующие структурные решения", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html
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технологии, россия, владимир путин
Наука, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин предложил создать механизм управления проектами техразвития

Путин предложил создать механизм управления проектами технологического развития

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать надведомственный механизм управления проектами технологического развития, попросил правительство проработать этот вопрос.
"По всем ключевым технологическим направлениям нужно выстраивать всестороннюю координацию, безусловную взаимосвязь всех наших шагов и мероприятий. Предлагаю обеспечить надведомственный механизм управления технологическим развитием и прошу правительство предложить соответствующие структурные решения", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Новые технологии преобразят мир, заявил Путин
Вчера, 15:39
 
НаукаТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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