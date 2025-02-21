https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000836662.html

Путин предложил создать механизм управления проектами техразвития

Путин предложил создать механизм управления проектами техразвития - РИА Новости, 21.02.2025

Путин предложил создать механизм управления проектами техразвития

Президент России Владимир Путин предложил создать надведомственный механизм управления проектами технологического развития, попросил правительство проработать... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:55:00+03:00

2025-02-21T15:55:00+03:00

2025-02-21T16:01:00+03:00

наука

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать надведомственный механизм управления проектами технологического развития, попросил правительство проработать этот вопрос."По всем ключевым технологическим направлениям нужно выстраивать всестороннюю координацию, безусловную взаимосвязь всех наших шагов и мероприятий. Предлагаю обеспечить надведомственный механизм управления технологическим развитием и прошу правительство предложить соответствующие структурные решения", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин