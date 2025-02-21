https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000826336.html
России важно иметь собственные технологические ключи, заявил Путин
России важно иметь собственные технологические ключи, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2025
России важно иметь собственные технологические ключи, заявил Путин
России важно иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:36:00+03:00
2025-02-21T15:36:00+03:00
2025-02-21T15:41:00+03:00
наука
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России важно иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин."Совершенно очевидно, чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития - такую задачу мы ставим перед собой - нужно иметь собственные, уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать, экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, технологии
Наука, Россия, Владимир Путин, Технологии
России важно иметь собственные технологические ключи, заявил Путин
Путин призвал развивать технологии для создания продукции высоких стандартов