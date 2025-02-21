https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000826336.html

России важно иметь собственные технологические ключи, заявил Путин

России важно иметь собственные технологические ключи, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2025

России важно иметь собственные технологические ключи, заявил Путин

России важно иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:36:00+03:00

2025-02-21T15:36:00+03:00

2025-02-21T15:41:00+03:00

наука

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России важно иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин."Совершенно очевидно, чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития - такую задачу мы ставим перед собой - нужно иметь собственные, уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать, экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

https://ria.ru/20250221/putin-2000827337.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, технологии