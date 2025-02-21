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"Волгатранснефть" не может приступить к подъему носовой части танкера - РИА Новости, 21.02.2025
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00:25 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/tanker-2000672142.html
"Волгатранснефть" не может приступить к подъему носовой части танкера
"Волгатранснефть" не может приступить к подъему носовой части танкера - РИА Новости, 21.02.2025
"Волгатранснефть" не может приступить к подъему носовой части танкера
Высокие расценки на работы по подъему из моря носовой части затонувшего танкера "Волгонефть-239" пока не позволяют к ним приступить, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T00:25:00+03:00
2025-02-21T00:25:00+03:00
происшествия
керченский пролив
севастополь
тамань (станица)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Высокие расценки на работы по подъему из моря носовой части затонувшего танкера "Волгонефть-239" пока не позволяют к ним приступить, сообщил РИА Новости представитель "Волгатранснефти" - владельца судна. По его словам, к утилизации кормовой части танкера "Волгонефть-239" привлечена специализированная организация, обеспечившая высокий темп работ, при этом их стоимость "почти в три раза меньше, чем первоначально требовало ФГБУ "Морспасслужба" за те же работы". "Отсутствие конкуренции и, как следствие, многократное завышение цен на работы по подъему и утилизации носовой части судна, находящейся на дне Керченского пролива, мешает началу производства работ по подъему носовой части судна. Если бы не чинимые искусственно препятствия, работы по полному удалению фрагментов судна "Волгонефть-239" могли бы быть завершены до 31 марта. Оперативное начало работ по подъему носовой части судна позволило бы избежать риска утечек мазута, но не все зависит от нас", - сообщили в компании. Собеседник агентства добавил, что произведено более 50% работ по разборке и утилизации кормовой части танкера, все будет сделано задолго до обозначенной правительством даты 31 марта. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250125/morspassluzhba-1995450805.html
https://ria.ru/20250113/mazut-1993539857.html
керченский пролив
севастополь
тамань (станица)
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происшествия, керченский пролив, севастополь, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Севастополь, Тамань (станица), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
"Волгатранснефть" не может приступить к подъему носовой части танкера

Волгатранснефть: расценки на работу тормозят подъем носовой части Волгонефти-239

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский крайТанкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край
Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Высокие расценки на работы по подъему из моря носовой части затонувшего танкера "Волгонефть-239" пока не позволяют к ним приступить, сообщил РИА Новости представитель "Волгатранснефти" - владельца судна.
По его словам, к утилизации кормовой части танкера "Волгонефть-239" привлечена специализированная организация, обеспечившая высокий темп работ, при этом их стоимость "почти в три раза меньше, чем первоначально требовало ФГБУ "Морспасслужба" за те же работы".
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Специалисты откачали мазут из кормовой части "Волгонефти-239"
25 января, 12:02
"Отсутствие конкуренции и, как следствие, многократное завышение цен на работы по подъему и утилизации носовой части судна, находящейся на дне Керченского пролива, мешает началу производства работ по подъему носовой части судна. Если бы не чинимые искусственно препятствия, работы по полному удалению фрагментов судна "Волгонефть-239" могли бы быть завершены до 31 марта. Оперативное начало работ по подъему носовой части судна позволило бы избежать риска утечек мазута, но не все зависит от нас", - сообщили в компании.
Собеседник агентства добавил, что произведено более 50% работ по разборке и утилизации кормовой части танкера, все будет сделано задолго до обозначенной правительством даты 31 марта.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В Черном море задействовали железнодорожный состав для вывоза мазута
13 января, 20:05
 
ПроисшествияКерченский проливСевастопольТамань (станица)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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