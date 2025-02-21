Офицер рассказал, как бойцы "Севера" захватили танк ВСУ в Курской области
Офицер Витязь: ВС России дроном подбили танк в Курской области и увезли в тыл
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" с помощью беспилотника подбили под Локней в Курской области украинский танк Т-64 и на тягаче БТС увезли его в свой тыл, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь".
"Бойцы группировки войск "Север", действуя на передовой под Локней на курском направлении, захватили украинский танк Т-64. Вражеская машина была легко подбита нашим БПЛА, затем бойцы подогнали к ней танковый тягач (БТС - ред.) и вытянули ее с нуля. Лебедкой они стянули Т-64 с открытого пространства в лесопосадку, после чего эвакуировали его в безопасную зону", - сказал "Витязь".
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Офицер подчеркнул, что при выполнении боевой задачи особо отличился экипаж эвакуационной машины БТС, который под огнем минометов и БПЛА противника растянул трос и зацепил его за крюки вражеского Т-64.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделение, выполнявшее задачу по эвакуации, потерь не понесло", - сообщил собеседник агентства.
Видео с эвакуацией и осмотром захваченной вражеской боевой машины передано в распоряжение РИА Новости.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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