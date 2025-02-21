https://ria.ru/20250221/tailand-2000913318.html

Российские волонтеры нашли пропавшего в Таиланде россиянина

Российские волонтеры нашли пропавшего в Таиланде россиянина - РИА Новости, 21.02.2025

Российские волонтеры нашли пропавшего в Таиланде россиянина

Российские волонтеры нашли в Таиланде пропавшего больше трех недель назад россиянина Александра Соголаева, в настоящее время Александр в сопровождении родных,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T20:58:00+03:00

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БАНГКОК, 21 фев – РИА Новости. Российские волонтеры нашли в Таиланде пропавшего больше трех недель назад россиянина Александра Соголаева, в настоящее время Александр в сопровождении родных, прибывших за ним в Таиланд, прилетел в Москву. Об этом сообщила РИА Новости участница русскоязычного волонтерского интернет-сообщества в таиландских соцсетях Юлия Базарова, которая непосредственно работала по поиску и спасению россиянина. Ранее сообщалось, что 24-летний Александр Соголаев из Симферополя, находившийся в Таиланде с ноября и удаленно работавший по своей профессии веб-дизайнера, пропал 1 февраля после того, как поздно вечером проводил в бангкокском аэропорту навещавшую его мать. Мужчина должен был заселиться в снятую для него квартиру в Бангкоке 2 февраля, но в квартире не появился и перестал отвечать на звонки и смс-сообщения родных. "Мы нашли его в полицейском участке района Патхумван в центре Бангкока, без вещей, денег и документов. У него амнезия и уже заживающие множественные травмы, как от избиения, он почти ничего не помнит, в первые дни даже не узнавал родных и знакомых", - рассказала агентству Базарова, добавив, что последние несколько дней Александр провел в государственной таиландской больнице Сирират, и к нему стала постепенно возвращаться память. "Сегодня он вылетел в Россию в сопровождении мамы, и в настоящее время уже находится в Москве. Мы постоянно на связи с его родителями", - сказала она. Юлия рассказала, что волонтеры из ее группы в социальных сетях, большинство в которой составляют российские IT-специалисты, работающие удаленно из Таиланда, начали искать Александра сразу после того, как стало известно о его исчезновении из постов его мамы. Александр до исчезновения также участвовал в русскоязычных чатах и группах IT-специалистов, и многие волонтеры знали его по группам, а некоторые – и лично. "Мы распространили и в русскоязычных и в англоязычных группах и пабликах информацию об Александре на двух языках и сообщили свои телефоны для связи. 12 февраля Маргарите Чувашовой, участнице нашей группы, позвонил тайский полицейский, сообщив, что в камере временного содержания отдела полиции района Патхумван с позднего вечера 11 февраля находится молодой иностранец, потерявший память, без документов, похожий на описание и фотографии, размещенные в наших группах. Тогда мы с Маргаритой и еще двумя нашими волонтерами отправились в этот полицейский участок и нашли там Сашу", - рассказала она. Как выяснилось, россиянина без документов, не помнившего, что с ним происходило в предыдущие дни, задержали 11 февраля охранники административного здания с пропускным режимом в Бангкоке при попытке пройти внутрь. Мужчина не смог объяснить вызванным охраной полицейским, зачем он пытался войти в это здание. "Полицейские отнеслись к Саше очень по-доброму. Само правонарушение было мелким, и они больше переживали за Сашу, чем за то, что он что-то нарушил. Его пытались накормить, но он отказывался и от еды, и от воды. Когда мы пришли в участок, они сразу начали помогать нам", - рассказала Базарова, отметив, что Александра не могла принять частная больница без документов, и полицейские договорились о помещении его в одно из лучших государственных медучреждений Таиланда, бангкокскую больницу Сирират, и сами отвезли его туда вместе с сопровождавшими россиянина волонтерами. В больнице врачи сняли побои и сделали Александру необходимые анализы и компьютерную томографию головы. "Он был очень сильно избит, в том числе получил сильный удар по голове, но раны уже начали заживать, и врачи сделали вывод, что избиение произошло не непосредственно перед тем, как Саша был задержан, а за несколько дней до этого", - сказала Базарова, добавив, что анализы, проведенные в больнице, не выявили в организме Александра следов запрещенных веществ. Пока Александр находился в больнице, волонтеры были вместе с ним постоянно, день и ночь. Мужчина был сильно обезвожен и почти ничего не ел. Врачи так и не смогли выявить причины возникшей у Александра амнезии. Все время поиска волонтерское сообщество поддерживало связь с семьей Александра. Когда он нашелся, еще из полицейского участка волонтеры позвонили его маме и родные россиянина сразу вылетели в Бангкок. "О том, что произошло с Сашей, мы знаем только с его слов. Когда ему стало лучше и частично восстановилась память, а это произошло всего три дня назад, он вспомнил, что 1 февраля после аэропорта вернулся в гостиницу в Бангкоке, где он останавливался на несколько дней вместе с мамой, когда они приехали из Паттайи, переночевал там, и рано утром забрал свои вещи и выписался, чтобы ехать на квартиру", - сказала агентству Юлия. "Он постепенно вспомнил, что была драка, что на него кто-то кричал, причем не на тайском языке, что несколько человек отобрали у него рюкзак с компьютером, в котором была вся его жизнь и работа и все документы, с него сорвали цепочку и сняли с пальца кольцо", - рассказала она, добавив, что воспоминания возвращаются к Александру какими-то обрывками. "Он вспомнил, например, что очень хотел пить и кто-то пытался напоить его какой-то мутной водой, которую он пить отказывался. Вспомнил и какое-то помещение, в котором находился, может быть, несколько дней", - сказала Базарова, добавив, что дальнейшее лечение и исследования Александр будет проходить уже в России. "В нашем посольстве в Бангкоке Саше в рекордные сроки сделали свидетельство для возвращения на Родину в связи с утратой паспорта, глубокая благодарность за это нашим дипломатам. И сегодня утром он вылетел с родными в Москву", - сказала она. "Теперь мы надеемся найти паспорт Саши, может быть он где-то всплывет, и надеемся найти его компьютер", - сказала Юлия агентству.

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