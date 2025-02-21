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Приемный сын Сырского сравнил его с собакой - РИА Новости, 21.02.2025
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13:11 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/syrskij-2000776666.html
Приемный сын Сырского сравнил его с собакой
Приемный сын Сырского сравнил его с собакой - РИА Новости, 21.02.2025
Приемный сын Сырского сравнил его с собакой
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готов служить любой власти, даже если президентское кресло займет пророссийский лидер, сообщил в РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:11:00+03:00
2025-02-21T13:11:00+03:00
в мире
австралия
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готов служить любой власти, даже если президентское кресло займет пророссийский лидер, сообщил в интервью сайту "АиФ" приемный сын украинского генерала Иван Сырский. "Если кто-то сменит (Владимира) Зеленского, Сырский будет также преданно, как полковой пес, служить новому президенту. У него нет никаких политических устремлений, что отличает его от (бывшего главкома ВСУ Валерия) Залужного, который может оказаться на обложке журнала Time. Если бы вдруг во главе страны оказался пророссийский президент, Сырский бы служил ему", - уверен Иван Сырский. По словам Сырского-младшего, несмотря на то, что его отчим служил при представителях разной власти, он не имел привязанности к определенному президенту или политику. Зеленский 8 февраля 2024 года объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Приемный сын Александра Сырского, Иван, жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство.
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в мире, австралия, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Австралия, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Приемный сын Сырского сравнил его с собакой

Приемный сын Сырского Иван: главнокомандующий ВСУ готов служить любой власти

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : офис президента Украины
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готов служить любой власти, даже если президентское кресло займет пророссийский лидер, сообщил в интервью сайту "АиФ" приемный сын украинского генерала Иван Сырский.
"Если кто-то сменит (Владимира) Зеленского, Сырский будет также преданно, как полковой пес, служить новому президенту. У него нет никаких политических устремлений, что отличает его от (бывшего главкома ВСУ Валерия) Залужного, который может оказаться на обложке журнала Time. Если бы вдруг во главе страны оказался пророссийский президент, Сырский бы служил ему", - уверен Иван Сырский.
По словам Сырского-младшего, несмотря на то, что его отчим служил при представителях разной власти, он не имел привязанности к определенному президенту или политику.
Зеленский 8 февраля 2024 года объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.
Приемный сын Александра Сырского, Иван, жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
На Украине раскрыли главный страх режима Зеленского
27 января, 16:12
 
В миреАвстралияРоссияАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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