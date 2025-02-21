https://ria.ru/20250221/syrskij-2000776666.html
Приемный сын Сырского сравнил его с собакой
Приемный сын Сырского сравнил его с собакой - РИА Новости, 21.02.2025
Приемный сын Сырского сравнил его с собакой
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готов служить любой власти, даже если президентское кресло займет пророссийский лидер, сообщил в РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:11:00+03:00
2025-02-21T13:11:00+03:00
2025-02-21T13:11:00+03:00
в мире
австралия
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2205b88541ffe94b2b7148d402275987.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готов служить любой власти, даже если президентское кресло займет пророссийский лидер, сообщил в интервью сайту "АиФ" приемный сын украинского генерала Иван Сырский. "Если кто-то сменит (Владимира) Зеленского, Сырский будет также преданно, как полковой пес, служить новому президенту. У него нет никаких политических устремлений, что отличает его от (бывшего главкома ВСУ Валерия) Залужного, который может оказаться на обложке журнала Time. Если бы вдруг во главе страны оказался пророссийский президент, Сырский бы служил ему", - уверен Иван Сырский. По словам Сырского-младшего, несмотря на то, что его отчим служил при представителях разной власти, он не имел привязанности к определенному президенту или политику. Зеленский 8 февраля 2024 года объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Приемный сын Александра Сырского, Иван, жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство.
https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995732798.html
австралия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_286:0:2954:2001_1920x0_80_0_0_cbd4036e20cbec1596bee3f3e36055d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Австралия, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Приемный сын Сырского сравнил его с собакой
Приемный сын Сырского Иван: главнокомандующий ВСУ готов служить любой власти
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готов служить любой власти, даже если президентское кресло займет пророссийский лидер, сообщил в интервью сайту "АиФ
" приемный сын украинского генерала Иван Сырский.
"Если кто-то сменит (Владимира) Зеленского, Сырский будет также преданно, как полковой пес, служить новому президенту. У него нет никаких политических устремлений, что отличает его от (бывшего главкома ВСУ Валерия) Залужного, который может оказаться на обложке журнала Time. Если бы вдруг во главе страны оказался пророссийский президент, Сырский бы служил ему", - уверен Иван Сырский.
По словам Сырского-младшего, несмотря на то, что его отчим служил при представителях разной власти, он не имел привязанности к определенному президенту или политику.
Зеленский 8 февраля 2024 года объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.
Приемный сын Александра Сырского, Иван, жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство.