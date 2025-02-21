https://ria.ru/20250221/svo-2000864546.html

Жестянников выразил слова благодарности отцам вологодских участников СВО

Жестянников выразил слова благодарности отцам вологодских участников СВО - РИА Новости, 21.02.2025

Жестянников выразил слова благодарности отцам вологодских участников СВО

В здании Законодательного Собрания Вологодской области открылась фотоэкспозиция "Отец героя", сообщает пресс-служба облпарламента. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:18:00+03:00

2025-02-21T17:18:00+03:00

2025-02-21T17:18:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

георгий филимонов

валерий кашин

госдума рф

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В здании Законодательного Собрания Вологодской области открылась фотоэкспозиция "Отец героя", сообщает пресс-служба облпарламента. На выставке представлены 15 фотопортретов отцов участников специальной военной операции с сыновьями. Также в стенах парламента прошло вручение медалей "Отец Солдата". Председатель Заксобрания Сергей Жестянников выразил слова благодарности отцам, которые воспитали настоящих героев и патриотов своей страны. "Героизм – это воспитание. Только правильное мужское воспитание делает наших детей героями. С приходом Губернатора области Георгия Филимонова происходят большие изменения, в том числе поддержки участников СВО и их семей, - отметил спикер ЗСО. - Во время открытия выставки поступило предложение – сделать ее передвижной. Полностью поддерживаю. Это важно для воспитания молодого поколения - показать примеры мужества и самоотверженности", – передает пресс-служба слова спикера облпарламента. Работу по созданию проекта поддержало и общественное движение "Отцы России". "На сегодняшний час награждено медалью “Отец солдата” 120 вологжан. Мы не останавливаемся и продолжаем награждение отцов героев. Уверен, выставка будет и дальше расширятся. Эта фотоэкспозиция – является частью нашей души и памяти. Помним и не забудем никогда своих героев!" - добавил председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Отцы России" в Вологодской области, депутат Заксобрания Игорь Катухин, его слова приводит пресс-служба. В заключение мероприятия Сергей Жестянников вручил подарки отцам героев, депутатам областного парламента Николаю Варнавскому и Валерию Борисову, а также отцу погибшего участника СВО Валерию Кашину. Выставки "Отец героя" открываются по всей стране с 2024 года. Инициатива принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину, Государственному фонду поддержки участников СВО "Защитники Отечества", Всероссийскому общественному движению "Отцы России". В пресс-службе добавили, что в год 80-летия Великой Победы фотоэкспозиция "Отец Героя" будет представлена в общественных организациях и муниципальных образованиях Вологодской области.

https://ria.ru/20250220/zhestyannikov-2000608488.html

https://ria.ru/20250220/vospitanie-2000560919.html

https://ria.ru/20250219/zhestyannikov-2000384553.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников, георгий филимонов, валерий кашин, госдума рф