Жестянников выразил слова благодарности отцам вологодских участников СВО
Жестянников выразил благодарность отцам вологодских участников спецоперации
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В здании Законодательного Собрания Вологодской области открылась фотоэкспозиция "Отец героя", сообщает пресс-служба облпарламента.
На выставке представлены 15 фотопортретов отцов участников специальной военной операции с сыновьями. Также в стенах парламента прошло вручение медалей "Отец Солдата".
Жестянников: туризм – одно из интересных направлений для Вологодчины
20 февраля, 17:18
Председатель Заксобрания Сергей Жестянников выразил слова благодарности отцам, которые воспитали настоящих героев и патриотов своей страны.
"Героизм – это воспитание. Только правильное мужское воспитание делает наших детей героями. С приходом Губернатора области Георгия Филимонова происходят большие изменения, в том числе поддержки участников СВО и их семей, - отметил спикер ЗСО. - Во время открытия выставки поступило предложение – сделать ее передвижной. Полностью поддерживаю. Это важно для воспитания молодого поколения - показать примеры мужества и самоотверженности", – передает пресс-служба слова спикера облпарламента.
Работу по созданию проекта поддержало и общественное движение "Отцы России".
Жестянников: наша главная цель – воспитать настоящих патриотов
20 февраля, 14:47
"На сегодняшний час награждено медалью “Отец солдата” 120 вологжан. Мы не останавливаемся и продолжаем награждение отцов героев. Уверен, выставка будет и дальше расширятся. Эта фотоэкспозиция – является частью нашей души и памяти. Помним и не забудем никогда своих героев!" - добавил председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Отцы России" в Вологодской области, депутат Заксобрания Игорь Катухин, его слова приводит пресс-служба.
В заключение мероприятия Сергей Жестянников вручил подарки отцам героев, депутатам областного парламента Николаю Варнавскому и Валерию Борисову, а также отцу погибшего участника СВО Валерию Кашину.
Выставки "Отец героя" открываются по всей стране с 2024 года. Инициатива принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину, Государственному фонду поддержки участников СВО "Защитники Отечества", Всероссийскому общественному движению "Отцы России".
В пресс-службе добавили, что в год 80-летия Великой Победы фотоэкспозиция "Отец Героя" будет представлена в общественных организациях и муниципальных образованиях Вологодской области.