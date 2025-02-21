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Жестянников выразил слова благодарности отцам вологодских участников СВО - РИА Новости, 21.02.2025
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Вологодская область
 
17:18 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/svo-2000864546.html
Жестянников выразил слова благодарности отцам вологодских участников СВО
Жестянников выразил слова благодарности отцам вологодских участников СВО - РИА Новости, 21.02.2025
Жестянников выразил слова благодарности отцам вологодских участников СВО
В здании Законодательного Собрания Вологодской области открылась фотоэкспозиция "Отец героя", сообщает пресс-служба облпарламента. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:18:00+03:00
2025-02-21T17:18:00+03:00
вологодская область
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георгий филимонов
валерий кашин
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В здании Законодательного Собрания Вологодской области открылась фотоэкспозиция "Отец героя", сообщает пресс-служба облпарламента. На выставке представлены 15 фотопортретов отцов участников специальной военной операции с сыновьями. Также в стенах парламента прошло вручение медалей "Отец Солдата". Председатель Заксобрания Сергей Жестянников выразил слова благодарности отцам, которые воспитали настоящих героев и патриотов своей страны. "Героизм – это воспитание. Только правильное мужское воспитание делает наших детей героями. С приходом Губернатора области Георгия Филимонова происходят большие изменения, в том числе поддержки участников СВО и их семей, - отметил спикер ЗСО. - Во время открытия выставки поступило предложение – сделать ее передвижной. Полностью поддерживаю. Это важно для воспитания молодого поколения - показать примеры мужества и самоотверженности", – передает пресс-служба слова спикера облпарламента. Работу по созданию проекта поддержало и общественное движение "Отцы России". "На сегодняшний час награждено медалью “Отец солдата” 120 вологжан. Мы не останавливаемся и продолжаем награждение отцов героев. Уверен, выставка будет и дальше расширятся. Эта фотоэкспозиция – является частью нашей души и памяти. Помним и не забудем никогда своих героев!" - добавил председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Отцы России" в Вологодской области, депутат Заксобрания Игорь Катухин, его слова приводит пресс-служба. В заключение мероприятия Сергей Жестянников вручил подарки отцам героев, депутатам областного парламента Николаю Варнавскому и Валерию Борисову, а также отцу погибшего участника СВО Валерию Кашину. Выставки "Отец героя" открываются по всей стране с 2024 года. Инициатива принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину, Государственному фонду поддержки участников СВО "Защитники Отечества", Всероссийскому общественному движению "Отцы России". В пресс-службе добавили, что в год 80-летия Великой Победы фотоэкспозиция "Отец Героя" будет представлена в общественных организациях и муниципальных образованиях Вологодской области.
https://ria.ru/20250220/zhestyannikov-2000608488.html
https://ria.ru/20250220/vospitanie-2000560919.html
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сергей жестянников, георгий филимонов, валерий кашин, госдума рф
Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов, Валерий Кашин, Госдума РФ
Жестянников выразил слова благодарности отцам вологодских участников СВО

Жестянников выразил благодарность отцам вологодских участников спецоперации

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В здании Законодательного Собрания Вологодской области открылась фотоэкспозиция "Отец героя", сообщает пресс-служба облпарламента.
На выставке представлены 15 фотопортретов отцов участников специальной военной операции с сыновьями. Также в стенах парламента прошло вручение медалей "Отец Солдата".
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Жестянников: туризм – одно из интересных направлений для Вологодчины
20 февраля, 17:18
Председатель Заксобрания Сергей Жестянников выразил слова благодарности отцам, которые воспитали настоящих героев и патриотов своей страны.
"Героизм – это воспитание. Только правильное мужское воспитание делает наших детей героями. С приходом Губернатора области Георгия Филимонова происходят большие изменения, в том числе поддержки участников СВО и их семей, - отметил спикер ЗСО. - Во время открытия выставки поступило предложение – сделать ее передвижной. Полностью поддерживаю. Это важно для воспитания молодого поколения - показать примеры мужества и самоотверженности", – передает пресс-служба слова спикера облпарламента.
Работу по созданию проекта поддержало и общественное движение "Отцы России".
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Жестянников: наша главная цель – воспитать настоящих патриотов
20 февраля, 14:47
"На сегодняшний час награждено медалью “Отец солдата” 120 вологжан. Мы не останавливаемся и продолжаем награждение отцов героев. Уверен, выставка будет и дальше расширятся. Эта фотоэкспозиция – является частью нашей души и памяти. Помним и не забудем никогда своих героев!" - добавил председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Отцы России" в Вологодской области, депутат Заксобрания Игорь Катухин, его слова приводит пресс-служба.
В заключение мероприятия Сергей Жестянников вручил подарки отцам героев, депутатам областного парламента Николаю Варнавскому и Валерию Борисову, а также отцу погибшего участника СВО Валерию Кашину.
Выставки "Отец героя" открываются по всей стране с 2024 года. Инициатива принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину, Государственному фонду поддержки участников СВО "Защитники Отечества", Всероссийскому общественному движению "Отцы России".
В пресс-службе добавили, что в год 80-летия Великой Победы фотоэкспозиция "Отец Героя" будет представлена в общественных организациях и муниципальных образованиях Вологодской области.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Жестянников: молодежные парламенты Вологодчины и ЛНР продолжат сотрудничать
19 февраля, 19:07
 
Вологодская областьСергей ЖестянниковГеоргий ФилимоновВалерий КашинГосдума РФ
 
 
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