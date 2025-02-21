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ВСУ потеряли до 1365 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
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13:08 21.02.2025 (обновлено: 13:12 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/svo-2000776903.html
ВСУ потеряли до 1365 военных в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли до 1365 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
ВСУ потеряли до 1365 военных в зоне действий "Юга" за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю до 1365 военнослужащих и 12 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:08:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
безопасность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю до 1365 военнослужащих и 12 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1365 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, 18 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Безопасность
ВСУ потеряли до 1365 военных в зоне действий "Юга" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли до 1365 военных в зоне действий "Юга" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю до 1365 военнослужащих и 12 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, за неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1365 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, 18 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАБезопасность
 
 
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