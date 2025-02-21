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ВСУ потеряли до 1365 военных в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли до 1365 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
ВСУ потеряли до 1365 военных в зоне действий "Юга" за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю до 1365 военнослужащих и 12 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:08:00+03:00
2025-02-21T13:08:00+03:00
2025-02-21T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю до 1365 военнослужащих и 12 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1365 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, 18 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Безопасность
ВСУ потеряли до 1365 военных в зоне действий "Юга" за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли до 1365 военных в зоне действий "Юга" за неделю