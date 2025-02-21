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ВСУ потеряли более 2740 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли более 2740 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 21.02.2025
ВСУ потеряли более 2740 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли более 2740 военных и 12 танков, включая Leopard, сообщило Минобороны... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:05:00+03:00
2025-02-21T13:05:00+03:00
2025-02-21T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли более 2740 военных и 12 танков, включая Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух мотопехотных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2740 военнослужащих, 12 танков, включая танк Leopard производства ФРГ, 28 боевых бронированных машин, из них шесть бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 42 автомобиля и 40 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства", - говорится в сообщении.
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германия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Германия, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 2740 военных в зоне действий "Центра"
Минобороны: ВСУ потеряли более 2740 военных в зоне действий "Центра" за неделю