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ВС России освободили Надеждинку в ДНР
ВС России освободили Надеждинку в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
ВС России освободили Надеждинку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:04:00+03:00
2025-02-21T13:04:00+03:00
2025-02-21T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенные пункты Березовка и Надеждинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили Надеждинку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Надеждинку в ДНР