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ВС России освободили Надеждинку в ДНР

ВС России освободили Надеждинку в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025

ВС России освободили Надеждинку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:04:00+03:00

2025-02-21T13:04:00+03:00

2025-02-21T14:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенные пункты Березовка и Надеждинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.

россия

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россия, донецкая народная республика, безопасность