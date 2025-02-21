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ВС России освободили Надеждинку в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
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13:04 21.02.2025 (обновлено: 14:23 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/svo-2000771842.html
ВС России освободили Надеждинку в ДНР
ВС России освободили Надеждинку в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
ВС России освободили Надеждинку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025
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специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенные пункты Березовка и Надеждинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили Надеждинку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Надеждинку в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенные пункты Березовка и Надеждинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Надеждинка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили поселок Надеждинка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Надеждинка в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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