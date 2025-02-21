https://ria.ru/20250221/svjaschennik-2000754803.html

Привычка сквернословить мешает людям молиться, заявил священник

Привычка сквернословить мешает людям молиться, заявил священник - РИА Новости, 21.02.2025

Привычка сквернословить мешает людям молиться, заявил священник

Многолетняя привычка сквернословить мешает людям молиться Богу, заявил РИА Новости известный проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:04:00+03:00

2025-02-21T12:04:00+03:00

2025-02-21T12:04:00+03:00

религия

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Многолетняя привычка сквернословить мешает людям молиться Богу, заявил РИА Новости известный проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев. В январе 2025 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме РФ на ежегодных Рождественских парламентских встречах, заявил, что матерная брань наносит духовный вред, и призвал парламентариев "поставить ей заслон". "Люди не могут молиться Богу, если связаны привычкой многолетнего сквернословия", - сказал Ткачев. По его словам, Бог даровал человеку язык, возможность говорить - и это "может быть, самый дорогой дар", ведь в нем и проявляется Богоподобие человека, поэтому использование в речи матерной брани – "это вопрос коммуникации между Творцом и творением", а не только между людьми. "Матерящиеся все хулят, все святое, даже слово "мама", хулят самые источники жизни, ведь источник жизни связан с половой сферой. Рождаются новые поколения, а это высмеивается - тайна зачатия, рождения, то есть чудо новой жизни – к этому ёрническое отношение", - пояснил священник. Также, заметил он, многие люди "с матом рождаются и с матом умирают". "Если раньше рожали - кричали, "мама", "мамочка", "больно", или "Господи, помилуй", а сейчас матюгаются. Раньше любой, самый загубленный грешник, молился, когда умирал, а сегодня умирают с матом на языке. Это означает, что они дали дорогу, открыли в своём сердце двери бесу, стали существами, у которых нет светлой мысли, которые не могут говорить, думать, изъясняться свято, чисто, безгрешно", - заключил собеседник агентства. Ранее он заявил РИА Новости, что употребление мата в речи - одна из серьёзнейших болезней русского народа, духовная проблема, по серьезности сопоставимая с наркоманией, алкоголизмом и предательством.

https://ria.ru/20250203/svyaschennik-1997159246.html

https://ria.ru/20250209/svyaschennik-1998035194.html

https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992699345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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