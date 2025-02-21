https://ria.ru/20250221/sud-2000684558.html

СК передал в суд дело об отмывании похищенных с "Восточной верфи" денег

СК передал в суд дело об отмывании похищенных с "Восточной верфи" денег - РИА Новости, 21.02.2025

СК передал в суд дело об отмывании похищенных с "Восточной верфи" денег

Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, который участвовал в цепочке незаконного обналичивания денег, похищенных на... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T03:37:00+03:00

2025-02-21T03:37:00+03:00

2025-02-21T11:18:00+03:00

происшествия

россия

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восточная верфь

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, который участвовал в цепочке незаконного обналичивания денег, похищенных на крупном судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке экс-ректором ВГУЭС и бывшим краевым депутатом Геннадием Лазаревым, сообщает региональное СУСК РФ. В январе управление сообщало, что завершено расследование уголовного дела о хищении имущества АО "Восточная верфь" на сумму более 10 миллионов рублей, обвинения предъявлены пяти участникам, в том числе бывшему прокурору края Валерий Василенко, а также экс-ректору ВГУЭС и бывшему краевому депутату Геннадию Лазареву. "Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)… В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2018 года по 2021 год фигурант, будучи директором компании, но фактически не управляя ею, за денежное вознаграждение открыл счета в ряде банков, передал электронные ключи от них, учредительные документы и печать организации иному лицу. Последний, используя средства платежей, оказывал Лазареву содействие в обналичивании денежных средств, похищенных с АО "Восточная Верфь", отмечает следствие. Расследование уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества продолжается. Ранее СУСК сообщало, что Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 год, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым. Фигуранты подозреваются в хищении более 6 миллионов рублей из средств гособоронзаказа, выделенных крупному судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", одним из основных акционеров которого является Лазарев. Также, по данным следствия, он с девятью сообщниками похитил 16 объектов госимущества и обманом получал деньги от поступивших на бюджет студентов ВГУЭС. Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Приморья, многие годы был ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Следствие считает его создателем ОПГ, сейчас он находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20240819/eks-deputat-1966962565.html

https://ria.ru/20250213/khischenie-1999161225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, владивосток, восточная верфь, следственный комитет россии (ск рф)