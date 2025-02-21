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Стратегия по достижениям России нацелена на эффективность сотрудничества - РИА Новости, 21.02.2025
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23:04 21.02.2025 (обновлено: 23:05 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/strategiya-2000929679.html
Стратегия по достижениям России нацелена на эффективность сотрудничества
Стратегия по достижениям России нацелена на эффективность сотрудничества - РИА Новости, 21.02.2025
Стратегия по достижениям России нацелена на эффективность сотрудничества
Реализация Стратегии по продвижению достижений РФ за рубежом должна повысить эффективность внешнеэкономического сотрудничества, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T23:04:00+03:00
2025-02-21T23:05:00+03:00
экономика
россия
евразийский экономический союз
брикс
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Реализация Стратегии по продвижению достижений РФ за рубежом должна повысить эффективность внешнеэкономического сотрудничества, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "K ожидаемым результатам реализации Стратегии относятся системная и согласованная работа участников реализации Стратегии по достижению ее целей и задач, а также повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества", - говорится в документе. Кроме того, к ожидаемым результатам реализации стратегии относятся улучшение инвестиционного климата, повышение привлекательности российской юрисдикции для осуществления предпринимательской деятельности, расширение партнерского взаимодействия и интеграционных связей в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других межгосударственных организаций.
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экономика, россия, евразийский экономический союз, брикс, в мире, правительство рф
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз, БРИКС, В мире, Правительство РФ
Стратегия по достижениям России нацелена на эффективность сотрудничества

Стратегия представления достижений РФ нацелена на более эффективную торговлю

© Fotolia / FotolEdharРукопожатие на фоне карты мира
Рукопожатие на фоне карты мира - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Fotolia / FotolEdhar
Рукопожатие на фоне карты мира. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Реализация Стратегии по продвижению достижений РФ за рубежом должна повысить эффективность внешнеэкономического сотрудничества, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"K ожидаемым результатам реализации Стратегии относятся системная и согласованная работа участников реализации Стратегии по достижению ее целей и задач, а также повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества", - говорится в документе.
Кроме того, к ожидаемым результатам реализации стратегии относятся улучшение инвестиционного климата, повышение привлекательности российской юрисдикции для осуществления предпринимательской деятельности, расширение партнерского взаимодействия и интеграционных связей в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других межгосударственных организаций.
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