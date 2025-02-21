СМИ: в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует покинуть Украину
NYP: в окружении Трампа сочли, что Зеленский должен бежать с Украины во Францию
© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В окружении президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский должен срочно покинуть Украину, пишет New York Post.
"Лучшим вариантом для (Зеленского. — Прим. ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию", — приводит издание слова источника, близкого к главе Белого дома.
По данным NYP, у Зеленского мало сторонников в окружении американского лидера, если они вообще есть.
Один из чиновников Белого дома заявил изданию о неприязни к Зеленскому, указав в качестве причины проводимые под его началом гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить президентские выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
Кроме того, Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам.
Как заявил советник президента США Майк Уолц, Трамп разочарован тем, что Зеленский не стал вести переговоры и не согласился на ту возможность, которая ему предложили по компенсации помощи Украине. Он добавил, что оскорбительные слова из Киева в адрес главы Белого дома недопустимы.
В свою очередь, вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.