https://ria.ru/20250221/storonniki-2000707302.html

СМИ: в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует покинуть Украину

СМИ: в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует покинуть Украину - РИА Новости, 21.02.2025

СМИ: в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует покинуть Украину

В окружении президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский должен срочно покинуть Украину, пишет New York Post. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:02:00+03:00

2025-02-21T09:02:00+03:00

2025-02-21T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В окружении президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский должен срочно покинуть Украину, пишет New York Post."Лучшим вариантом для (Зеленского. — Прим. ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию", — приводит издание слова источника, близкого к главе Белого дома.По данным NYP, у Зеленского мало сторонников в окружении американского лидера, если они вообще есть.Один из чиновников Белого дома заявил изданию о неприязни к Зеленскому, указав в качестве причины проводимые под его началом гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить президентские выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".Кроме того, Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам.Как заявил советник президента США Майк Уолц, Трамп разочарован тем, что Зеленский не стал вести переговоры и не согласился на ту возможность, которая ему предложили по компенсации помощи Украине. Он добавил, что оскорбительные слова из Киева в адрес главы Белого дома недопустимы.В свою очередь, вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.

https://ria.ru/20250221/rubio-2000705032.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, киев