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СМИ: в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует покинуть Украину - РИА Новости, 21.02.2025
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09:02 21.02.2025 (обновлено: 15:00 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/storonniki-2000707302.html
СМИ: в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует покинуть Украину
СМИ: в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует покинуть Украину - РИА Новости, 21.02.2025
СМИ: в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует покинуть Украину
В окружении президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский должен срочно покинуть Украину, пишет New York Post. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:02:00+03:00
2025-02-21T15:00:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
киев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В окружении президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский должен срочно покинуть Украину, пишет New York Post."Лучшим вариантом для (Зеленского. — Прим. ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию", — приводит издание слова источника, близкого к главе Белого дома.По данным NYP, у Зеленского мало сторонников в окружении американского лидера, если они вообще есть.Один из чиновников Белого дома заявил изданию о неприязни к Зеленскому, указав в качестве причины проводимые под его началом гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить президентские выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".Кроме того, Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам.Как заявил советник президента США Майк Уолц, Трамп разочарован тем, что Зеленский не стал вести переговоры и не согласился на ту возможность, которая ему предложили по компенсации помощи Украине. Он добавил, что оскорбительные слова из Киева в адрес главы Белого дома недопустимы.В свою очередь, вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.
https://ria.ru/20250221/rubio-2000705032.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, киев
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев
СМИ: в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует покинуть Украину

NYP: в окружении Трампа сочли, что Зеленский должен бежать с Украины во Францию

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В окружении президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский должен срочно покинуть Украину, пишет New York Post.
"Лучшим вариантом для (Зеленского. — Прим. ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию", — приводит издание слова источника, близкого к главе Белого дома.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Рубио обвинил Зеленского во лжи
08:48
По данным NYP, у Зеленского мало сторонников в окружении американского лидера, если они вообще есть.
Один из чиновников Белого дома заявил изданию о неприязни к Зеленскому, указав в качестве причины проводимые под его началом гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского
08:00
В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить президентские выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
Кроме того, Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать
Вчера, 13:44
Как заявил советник президента США Майк Уолц, Трамп разочарован тем, что Зеленский не стал вести переговоры и не согласился на ту возможность, которая ему предложили по компенсации помощи Украине. Он добавил, что оскорбительные слова из Киева в адрес главы Белого дома недопустимы.
В свою очередь, вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.
Кит Келлог и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"За полтора-два месяца". Мрачный прогноз Путина сбывается
08:00
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампКиев
 
 
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