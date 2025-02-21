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Власти Стамбула отменили занятия в школах из-за снегопада - РИА Новости, 21.02.2025
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01:00 21.02.2025 (обновлено: 01:01 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/stambul-2000674727.html
Власти Стамбула отменили занятия в школах из-за снегопада
Власти Стамбула отменили занятия в школах из-за снегопада - РИА Новости, 21.02.2025
Власти Стамбула отменили занятия в школах из-за снегопада
Власти Стамбула из-за сильного снегопада отменили занятия в школах, запретили курьерам на мотоциклах выезжать на дороги города, также отменены сотни авиарейсов. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:00:00+03:00
2025-02-21T01:01:00+03:00
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СТАМБУЛ, 21 фев - РИА Новости. Власти Стамбула из-за сильного снегопада отменили занятия в школах, запретили курьерам на мотоциклах выезжать на дороги города, также отменены сотни авиарейсов. Сугробы могут появиться в Стамбуле на этой неделе вследствие четырехдневного снегопада и резкого снижения температуры под влиянием "сибирского" циклона, заявили ранее турецкие синоптики. В ряде районов города образовался устойчивый снежный покров, в других же снег растаял сразу же, но по прогнозам синоптиков, в пятницу снег накроет весь город. Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщил, что в пятницу, как и в четверг, все школы и детские сады города будут закрыты, университеты примут решение относительно отмены занятий в индивидуальном порядке. От работы освобождены сотрудники госучреждений: инвалиды, ветераны, беременные женщины и матери детей младше восьми лет. Решение не затрагивает женщин, задействованных в ключевых сферах - в здравоохранении, органах безопасности и других. Также с полуночи пятницы решением губернатора запрещен выезд на трассы города курьеров на любых видах мотоциклов и мопедов. Несмотря на это, как передает корреспондент РИА Новости, курьеры продолжают доставлять заказы. Данные шаги предпринимаются, чтобы не создавать пробки на и без того перегруженных трассах мегаполиса и облегчить работу общественного транспорта. Работу метро, ряда автобусных маршрутов и электричек продлили на два часа, до 2.00, однако транспорт местами работает с перебоями, возникают колоссальные очереди и пробки. Помимо этого, транзит судов через пролив Босфор приостановлен в обе стороны из-за низкой видимости и снегопада, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта Турции. По данным пресс-службы губернатора, с начала снежной бури 19 февраля в городе произошло 139 ДТП с пострадавшими. Ожидается, что снегопад прекратится к понедельнику, как и сопровождающий его ветер, местами ураганный до 70 километров в час. Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула ранее сообщил об отмене 30% запланированных на пятницу и субботу внутренних и международных авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий, в Стамбульском аэропорту (IST) уже несколько дней также наблюдаются отмены рейсов. Это уже третья волна похолодания за февраль, ранее стамбульские аэропорты отменили несколько сотен рейсов из-за осадков, однако снег в большинстве районов таял моментально. Рекордным в этом плане был 1987 год, когда высота снежного покрова в мегаполисе достигла 1 метра.
https://ria.ru/20250218/stambul-2000176323.html
https://ria.ru/20250216/krym-1999719277.html
https://rsport.ria.ru/20250220/snegopad-2000626373.html
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в мире, босфор, турция, стамбул
В мире, Босфор, Турция, Стамбул
Власти Стамбула отменили занятия в школах из-за снегопада

В Стамбуле отменили занятия в школах и запретили курьерам выезжать на дороги

© РИА Новости / Алексей Башлов | Перейти в медиабанкСнегопад в Стамбуле
Снегопад в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Башлов
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Снегопад в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 21 фев - РИА Новости. Власти Стамбула из-за сильного снегопада отменили занятия в школах, запретили курьерам на мотоциклах выезжать на дороги города, также отменены сотни авиарейсов.
Сугробы могут появиться в Стамбуле на этой неделе вследствие четырехдневного снегопада и резкого снижения температуры под влиянием "сибирского" циклона, заявили ранее турецкие синоптики. В ряде районов города образовался устойчивый снежный покров, в других же снег растаял сразу же, но по прогнозам синоптиков, в пятницу снег накроет весь город.
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Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщил, что в пятницу, как и в четверг, все школы и детские сады города будут закрыты, университеты примут решение относительно отмены занятий в индивидуальном порядке. От работы освобождены сотрудники госучреждений: инвалиды, ветераны, беременные женщины и матери детей младше восьми лет. Решение не затрагивает женщин, задействованных в ключевых сферах - в здравоохранении, органах безопасности и других.
Также с полуночи пятницы решением губернатора запрещен выезд на трассы города курьеров на любых видах мотоциклов и мопедов. Несмотря на это, как передает корреспондент РИА Новости, курьеры продолжают доставлять заказы.
Данные шаги предпринимаются, чтобы не создавать пробки на и без того перегруженных трассах мегаполиса и облегчить работу общественного транспорта. Работу метро, ряда автобусных маршрутов и электричек продлили на два часа, до 2.00, однако транспорт местами работает с перебоями, возникают колоссальные очереди и пробки.
Помимо этого, транзит судов через пролив Босфор приостановлен в обе стороны из-за низкой видимости и снегопада, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта Турции.
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По данным пресс-службы губернатора, с начала снежной бури 19 февраля в городе произошло 139 ДТП с пострадавшими. Ожидается, что снегопад прекратится к понедельнику, как и сопровождающий его ветер, местами ураганный до 70 километров в час.
Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула ранее сообщил об отмене 30% запланированных на пятницу и субботу внутренних и международных авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий, в Стамбульском аэропорту (IST) уже несколько дней также наблюдаются отмены рейсов.
Это уже третья волна похолодания за февраль, ранее стамбульские аэропорты отменили несколько сотен рейсов из-за осадков, однако снег в большинстве районов таял моментально. Рекордным в этом плане был 1987 год, когда высота снежного покрова в мегаполисе достигла 1 метра.
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