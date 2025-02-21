https://ria.ru/20250221/ssha-2000814403.html

В Госдуме заявили о желании США разрушить международные институты

В Госдуме заявили о желании США разрушить международные институты - РИА Новости, 21.02.2025

В Госдуме заявили о желании США разрушить международные институты

США долгое время играли ключевую роль в международных институтах, а теперь пытаются их разрушить, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:54:00+03:00

2025-02-21T14:54:00+03:00

2025-02-21T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США долгое время играли ключевую роль в международных институтах, а теперь пытаются их разрушить, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Ранее американские сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН. "Это традиционное поведение США. Долгое время Вашингтон играл ключевую роль в международных институтах, а теперь, когда у них больше не получается заставлять весь мир плясать под их дудку, они стремятся эти институты разрушить. Ничем, кроме страха, такое поведение объяснить нельзя", - сообщил Хамитов. Он отметил, что именно страх потерять положение "главного", боязнь многополярного мира, в котором все участники будут равноправными партнерами и даже самое мощное государство не сможет вершить судьбы остальных, заставляет США впадать в истерику. "Если Вашингтон сдержит свое слово и покинет ООН, то эта площадка действительно станет местом равноправного диалога", - добавил депутат Госдумы. По его словам, уже мир наблюдает, как США сворачивают миротворческие миссии, и это означает, что "маски окончательно сброшены", и Вашингтону больше не нужна даже иллюзия заботы о мире – не до того. "Возможно, в Вашингтоне рассчитывают, что если привычные международные институты исчезнут, то им удастся сохранить свое главенствующее положение в мире. Но мир безвозвратно изменился, и так, как было раньше, уже никогда не будет. Рано или поздно США придется смириться с новым положением вещей", - заключил он.

https://ria.ru/20250221/oon-2000717523.html

https://ria.ru/20250221/senatory-2000732282.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), амир хамитов, оон, госдума рф