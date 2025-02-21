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У Трампа нет кандидата-фаворита на возможных выборах на Украине, пишет NYP

У Трампа нет кандидата-фаворита на возможных выборах на Украине, пишет NYP - РИА Новости, 21.02.2025

У Трампа нет кандидата-фаворита на возможных выборах на Украине, пишет NYP

В США уже на протяжении нескольких месяцев говорят о необходимости выборов и смены руководства на Украине, в случае их проведения у американского президента... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:15:00+03:00

2025-02-21T09:15:00+03:00

2025-02-21T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В США уже на протяжении нескольких месяцев говорят о необходимости выборов и смены руководства на Украине, в случае их проведения у американского президента Дональда Трампа нет однозначного предпочтительного кандидата, пишет газета New York Post. "Я слышал несколько месяцев назад, что настало время выборов и нового руководства", - приводит издание слова источника, знакомого с дискуссиями внутри Белого дома. При этом собеседник газеты указал на то, что в окружении Трампа распространено негативное отношение к Владимиру Зеленскому. Впрочем, как отмечают другие источники, нет очевидного кандидата, которого бы предпочел американский лидер в случае проведения выборов на Украине. Президент США Дональд Трамп в среду разместил пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп