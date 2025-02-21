https://ria.ru/20250221/ssha-2000687967.html

Трамп рассказал, сколько США потратили на мужские обрезания в Мозамбике

Трамп рассказал, сколько США потратили на мужские обрезания в Мозамбике - РИА Новости, 21.02.2025

Трамп рассказал, сколько США потратили на мужские обрезания в Мозамбике

США потратили 12 миллионов долларов на мужские обрезания в Мозамбике и почти 30 миллионов долларов на "усиление политического ландшафта" в Бангладеш, заявил в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T04:57:00+03:00

2025-02-21T04:57:00+03:00

2025-02-21T04:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США потратили 12 миллионов долларов на мужские обрезания в Мозамбике и почти 30 миллионов долларов на "усиление политического ландшафта" в Бангладеш, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. "Сорок два миллиона долларов на социальные и поведенческие изменения в Уганде. Медицинское мужское обрезание в Мозамбике, мы делаем обрезания в Мозамбике на сумму около 12 миллионов", - заявил Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами, критикуя траты предыдущей администрации США. Двадцать девять миллионов долларов США потратили на "усиление политического ландшафта" в Бангладеш, отметил президент. "Никто не знает, что они имеют в виду под политическим ландшафтом. Что это значит?" - задался вопросом Трамп.

https://ria.ru/20250216/ssha-1999665968.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000437502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, мозамбик, бангладеш, дональд трамп