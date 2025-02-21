В США обвинили правительство в тратах на украинских дизайнеров
Пол: США потратили огромные деньги на отправку украинских дизайнеров в Париж
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСенатор-республиканец Рэнд Пол
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Сенатор-республиканец Рэнд Пол. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Правительство США потратило несколько сотен тысяч долларов на то, чтобы отправить украинских дизайнеров на показ мод в Париж, заявил в конгрессе американский сенатор-республиканец Рэнд Пол.
"Я голосовал против всего этого, но члены сената, которые голосовали за это, потратили несколько сотен тысяч долларов, отправив дизайнеров с Украины на показ мод в Париже", - заявил глава комитета сената по внутренней безопасности.
Ранее Пол обратил внимание на то, что госдепартамент США потратил почти 5 миллионов долларов на украинских инфлюенсеров, что он отнес к "нелепым" тратам. Сенатор призвал вместо социальных сетей вернуться к "серьезной дипломатии" и напомнил, что многим американским налогоплательщикам, чьи средства направляются на Украину, самим с трудом хватает денег на базовые потребности.
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