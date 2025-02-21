https://ria.ru/20250221/ssha-2000678561.html

В США обвинили правительство в тратах на украинских дизайнеров

В США обвинили правительство в тратах на украинских дизайнеров - РИА Новости, 21.02.2025

В США обвинили правительство в тратах на украинских дизайнеров

Правительство США потратило несколько сотен тысяч долларов на то, чтобы отправить украинских дизайнеров на показ мод в Париж, заявил в конгрессе американский... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T01:58:00+03:00

2025-02-21T01:58:00+03:00

2025-02-21T01:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Правительство США потратило несколько сотен тысяч долларов на то, чтобы отправить украинских дизайнеров на показ мод в Париж, заявил в конгрессе американский сенатор-республиканец Рэнд Пол. "Я голосовал против всего этого, но члены сената, которые голосовали за это, потратили несколько сотен тысяч долларов, отправив дизайнеров с Украины на показ мод в Париже", - заявил глава комитета сената по внутренней безопасности. Ранее Пол обратил внимание на то, что госдепартамент США потратил почти 5 миллионов долларов на украинских инфлюенсеров, что он отнес к "нелепым" тратам. Сенатор призвал вместо социальных сетей вернуться к "серьезной дипломатии" и напомнил, что многим американским налогоплательщикам, чьи средства направляются на Украину, самим с трудом хватает денег на базовые потребности.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, париж, рэнд пол