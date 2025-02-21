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В США обвинили правительство в тратах на украинских дизайнеров - РИА Новости, 21.02.2025
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01:58 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ssha-2000678561.html
В США обвинили правительство в тратах на украинских дизайнеров
В США обвинили правительство в тратах на украинских дизайнеров - РИА Новости, 21.02.2025
В США обвинили правительство в тратах на украинских дизайнеров
Правительство США потратило несколько сотен тысяч долларов на то, чтобы отправить украинских дизайнеров на показ мод в Париж, заявил в конгрессе американский... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:58:00+03:00
2025-02-21T01:58:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Правительство США потратило несколько сотен тысяч долларов на то, чтобы отправить украинских дизайнеров на показ мод в Париж, заявил в конгрессе американский сенатор-республиканец Рэнд Пол. "Я голосовал против всего этого, но члены сената, которые голосовали за это, потратили несколько сотен тысяч долларов, отправив дизайнеров с Украины на показ мод в Париже", - заявил глава комитета сената по внутренней безопасности. Ранее Пол обратил внимание на то, что госдепартамент США потратил почти 5 миллионов долларов на украинских инфлюенсеров, что он отнес к "нелепым" тратам. Сенатор призвал вместо социальных сетей вернуться к "серьезной дипломатии" и напомнил, что многим американским налогоплательщикам, чьи средства направляются на Украину, самим с трудом хватает денег на базовые потребности.
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в мире, сша, украина, париж, рэнд пол
В мире, США, Украина, Париж, Рэнд Пол
В США обвинили правительство в тратах на украинских дизайнеров

Пол: США потратили огромные деньги на отправку украинских дизайнеров в Париж

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСенатор-республиканец Рэнд Пол
Сенатор-республиканец Рэнд Пол - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Сенатор-республиканец Рэнд Пол. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Правительство США потратило несколько сотен тысяч долларов на то, чтобы отправить украинских дизайнеров на показ мод в Париж, заявил в конгрессе американский сенатор-республиканец Рэнд Пол.
"Я голосовал против всего этого, но члены сената, которые голосовали за это, потратили несколько сотен тысяч долларов, отправив дизайнеров с Украины на показ мод в Париже", - заявил глава комитета сената по внутренней безопасности.
Ранее Пол обратил внимание на то, что госдепартамент США потратил почти 5 миллионов долларов на украинских инфлюенсеров, что он отнес к "нелепым" тратам. Сенатор призвал вместо социальных сетей вернуться к "серьезной дипломатии" и напомнил, что многим американским налогоплательщикам, чьи средства направляются на Украину, самим с трудом хватает денег на базовые потребности.
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