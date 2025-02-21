https://ria.ru/20250221/ssha-2000675082.html
США передали Украине доработанный проект соглашения о ресурсах, пишут СМИ
США передали Украине доработанный проект соглашения о ресурсах, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
США передали Украине доработанный проект соглашения о ресурсах, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине измененный проект соглашения о минеральных ресурсах после того, как Владимир Зеленский отклонил... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:04:00+03:00
2025-02-21T01:04:00+03:00
2025-02-21T04:46:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине измененный проект соглашения о минеральных ресурсах после того, как Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и украинские источники.По словам источника, несколько помощников главы киевского режима убеждают его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить ему оправдать поддержку Украины со стороны США."В последнем проекте были сделаны значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству", — сказал источник. Источники с обеих сторон говорят, что сделка становится все более вероятной. Третьего февраля Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам глава режима на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000449339.html
https://ria.ru/20250217/ssha-1999831819.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп
США передали Украине доработанный проект соглашения о ресурсах, пишут СМИ
Axios: США передали Украине улучшенный проект соглашения о минеральных ресурсах